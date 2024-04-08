Kalbinize nasıl iyi bakabilirsiniz: Kocaeli Şehir Hastanesi’nden önemli tavsiyeler

Dr. Turan, teknolojik gelişmelere rağmen kalp ve damar hastalıklarının global olarak en yaygın ölüm sebepleri arasında olduğunu, Türkiye'de de her üç dakikada bir kişinin kalp damar hastalıklarından hayatını kaybettiğini, bu ölümlerin büyük bir kısmının 70 yaşın altında gerçekleştiğini belirtti.

Risk Faktörleri

Kalp damar hastalıklarının bazı risk faktörleri (yaş, cinsiyet, genetik) değiştirilemezken, pek çoğu (sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam tarzı, obezite, sigara kullanımı, yüksek tansiyon, yüksek kan şekeri, yüksek kolesterol ve stres) önlenebilir olduğuna işaret etti. Bu faktörlerin erken teşhis ve müdahale ile kontrol altına alınmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

İşte Dr. Turan'dan kalp sağlığını korumak için alınabilecek önlemler: Sağlıklı Beslenme: İşlenmemiş, doğal gıdaların (yağsız etler, deniz ürünleri, yumurta, süt ürünleri, tam tahıllar, baklagiller vb.) tercih edilmesi, meyve ve sebze tüketiminin artırılması, şeker ve tuzun azaltılması önerilir.

Fiziksel Aktivite: Günlük aktivite seviyesinin artırılması, oturarak geçirilen zamanın kısıtlanması önerilir. Basit egzersizler (yürüyüş, merdiven çıkma vb.) kalp sağlığı için büyük önem taşır.

Sigaradan Uzak Durma: Sigara ve diğer tütün ürünlerinin kalp sağlığına zararları büyüktür. Bu alışkanlıklardan kaçınmak önemlidir.

Düzenli Sağlık Kontrolleri: Kan basıncı, kolesterol ve kan şekeri seviyelerinin düzenli olarak kontrol edilmesi, kalp sağlığı için kritik önem taşır.

Stres Yönetimi: Stresle başa çıkmak için hobi edinmek, düzenli egzersiz yapmak gibi yöntemler önerilir.