‘Saç ekiminde merdivenaltı kliniklerden uzak durun’

Türkiye sağlık alt yapısına yaptığı yatırımların meyvesini toplamaya başladı. Ülkemiz son dönemde sağlık turizminin gözde ülkesi haline geldi.

Dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye şifa aramaya gelenler, saç ekiminde de ülkemizi tercih ediyor. Saç ekiminin tüm yönlerini saç ekim uzmanı Elif Güler ile konuştuk.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN TALEP VAR

Ülkemizin saç ekiminde merkez ülke olduğunu kaydeden Güler, "Türkiye genellikle pandemide önce yurt dışı bazlı çalışıyordu. Şimdi yurtiçi de çalışıyoruz. Türkiye'de saç ekimi çok gelişti. İnanılmaz bir talep var. Arap ülkeleri ve Avrupa'dan da çok fazla giriş oluyor. Bir tek Türkiye'de değil dünyanın hemen hemen her yerinde bu işi Türkler yapmakta. Başka bir ülkeye saç ekimine gittiniz diyelim orada bu işi yapan bir Türk bulursunuz. Balkanlar, Arap ülkeleri Avrupa vesaire fark etmez. Diğer ülkeler bu işi nadir biliyor. İtalya'dan, Rusya'dan, Almanya'dan, İsviçre'den, Afrika kıtasından çok fazla geliyor" dedi.

UZMAN DOKTORU ASİSTE EDERİZ

Merdiven alt kliniklere dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden Güler, "Bu iş mutlaka, hastane ortamında yapılmalı. Ekibin başında kesinlikle uzman doktorlar olmalıdır. Merdiven altı klinikiler hayati riske yol açabilir. İstenilen sonucu da vermez. Bu nedenle seçici davranmalıdır. Türkiye şuan obezite cerrahi ve estetik cerrahide de çığır açmış durumda. Türkiye sağlık turizminde inanılmaz gelişim gösterdi. Büyük bir yükseliş gösterdi.

Sağlık turizminde saç ekiminin payı da oldukça yüksektir. Saç ekimin bir cerrahi işlemdir. Bu asla unutulmamalıdır. Biraz önce de ifade ettiğim gibi saç ekim işlemleri mutlaka klinik ortamında gerçekleştirilmelidir. Bizler işlemimizi merdiven altı yerlerde yapmıyoruz. Bir doktor eşliğinde yapılması gerekir. Bu kırmızı çizgidir. Bizler doktoru asiste ederiz." şeklinde konuştu.

TİCARET DEĞİL SAĞLIK ÖNEMLİ

Saç ekiminde ticaretten ziyade sağlığın önemli olduğuna değinen Güler, "Saç ekiminde sonra saç gelişimi bir seneye kadar devam eder. Bizler bu işi matematik olarak yapıyoruz. Ölçüm yapıyoruz. Kas yapımını baz alıyoruz. Her hasta için farklı çizimler yapıyoruz. Biz 45 yaşından sonra hasta seçiyoruz. Doktor onaylarsa 45'ten sonra da yapıyoruz. Ama genelde kabul etmiyoruz. Saç ekiminde ticaretten ziyade sağlık öncelenmelidir." dedi.

KADIN HASTALAR DA VAR

Kadın hastaların da saç ekimi için başvurduğunu kaydeden Güler, "Hastamız yurt dışından gelir. Araçlarla onu havalimanından alırız. Otele yerleştiririz. Sonra hastanemize gelir. Gerekli testler yapılır. Onay verilirse işlem süreci başlar. Kadın hastalar saç ekimi ve kaş ekimi için geliyor. Genelde saç ekimi için yurt dışından kadın hastalar geliyor. Naturellik çok önemli. Doğallığı yakalamaya çalışıyoruz. Saç ekiminden sonra hastamızın onkolojik bir rahatsızlığı olmazsa, hormonal bir rahatsızlığı olmazsa dökülme olmaz." dedi.