Zencefil mucizesi

Asya Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Ferdi Öztürk, zencefilin, (Zingiber Officinale) insan sağlığı için yararlarını anlattı. Dyt. Öztürk "Bilindiği gibi tıbbi bitkilerin tarihteki ve halk arasındaki kullanımlarından yola çıkılarak fitokimyasal analizleri yapılmaktadır. Halk arasında da tıbbi bitkilerin kullanımı giderek artmaktadır. Tabii bu kullanımlara ışık tutan bu konuda yapılan farmakolojik çalışmalardır. Böylece tıbbi bitkilere artan talep, bitkilerin kültüre alınmasıyla karşılanabilecektir. Bu bitkilerden birisi de çok eski çağlardan günümüze kadar tedavide kullanılan zencefildir" dedi.Zencefilin tüm dünyada yaygın olarak tüketilen geleneksel tıbbi bir bitki olduğunu söyleyen Dyt. Öztürk, "Genellikle gıda ve baharat olarak tüketilmesine rağmen tıbbi olarak hastalıklarda kullanılır. İçerisindeki aktif bileşenler 'Gingeroller ve Şogaoller'dir" dedi. Anavatanı Güney Asya olan zencefilin Roma, Çin, Yunan ve Osmanlı tıp tarihi kayıtlarına tıbbı bir bitki olarak girdiğini söyleyen Dyt. Öztürk, "Fitoterapi ve bitkisel ürünlerle ilgili olan Alman Federal Enstitüsü Komisyonu, zencefil kökünü hazımsızlık ve araba tutmasından korunmak için tavsiye etmektedir. Klinik çalışmalarda bu bitkinin deniz tutması, baş dönmesi, bulantı ve kusmaya olan etkileri incelenmiştir. Yapılan iki ayrı çalışmada 60 ve 120 kadında bulantı ve kusmaya olan etkisi değerlendirilmiştir. 1 gr zencefil günlük kullanım dozu olarak verilmiş ve etkili bir şekilde kusmayı önlediği ispatlanmıştır" dedi.SON yıllarda yapılan farmakolojik çalışmalarla zencefil ekstresinin faydalarının daha da ortaya çıktığını söyleyen Dyt. Öztürk, "Önemli ölçüde plazma ve kötü kolesterol (LDL kolesterol) seviyesini düşürdüğü, farelerde yapılan çalışmada da C vitaminine yakın antioksidan aktivitesi olduğu ortaya çıkmıştır. Standardize zencefil ekstresinin, eklem kıkırdak yapısında bozulmayı, dizlerdeki ağrıyı önemli ölçüde azalttığı saptanmıştır" dedi.Zencefilin bağırsak florasını olumlu yönde etkileyerek aynı zamanda kan şekerini regüle etmeye yardımcı olduğunu belirten Dyt. Öztürk, şunları söyledi: "Perhiz listelerinde toz halinde veya kök halinde kullanılarak dolaylı yoldan kilo kaybı üzerinde olumlu etki eder. Zencefilin aşırı duyarlılık reaksiyon sonucu cilt iltihaplanmasına sebep olur. Çok yüksek dozda alındığı zamanda depresyona ve kardiyak aritmiye sebep olduğu rapor edilmiştir. Bugüne kadar normal dozda kullanımında belirlenen ciddi bir yan etki görülmemiştir."DYT. Öztürk, İbni Sina'nın 'Tıbbın Kanunu' adlı eserinden de örnek vererek şöyle dedi: "Zencefil, İbni Sina'nın da kitabına girmiştir. İbni Sina bu kitabında zencefilin yağının havanın mikroplardan temizlenmesine yardım ettiğini, saç güzelliğini koruduğunu, ciltte kaşıntı ve kızarıklık gibi sorunların giderilmesine yardımcı olduğunu belirtmiştir."BALLI zencefil karışımı öksürükten eser bırakmayacak kadar güçlü. Halk arasında zencefilin daha çok bal ile karıştırılarak tüketildiğini söyleyen Dyt. Öztürk, öksürüğe karşı şu güçlü tarifi verdi: "Serçe parmağının ucu kadar rendelenmiş kök zencefil sıcak suda 10 dakika bekletilerek zencefil çayı hazırlanabilir. İçine bir çay kaşığı bal karıştırılır. Günde 1 veya 2 kupa içilebilir ya da bir tatlı kaşığı bala bir çay kaşığı toz zencefil katılarak tüketilebilir."