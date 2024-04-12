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Giriş Tarihi: 12.4.2024

Koku kaybında Parkinson riski

Koku kaybında Parkinson riski
Kayseri Acıbadem Kayseri Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Güven Arslan, Parkinson hastalığının detaylı inceleme ile teşhisinin erken konulabileceğini belirterek, "Hastalığın en erken bulguları arasında koku kaybı ve kabızlığın olduğu biliniyor. El titremesi de yine erken bulguların başında geliyor" dedi. Arslan, Parkinson hastalığının dopamin adı verilen, beyin hücrelerinin haberleşmesini sağlayan maddeyi üreten hücrelerin bozulması sonucu ortaya çıktığını; dopamini üreten hücrelerin de hareketlerin akıcılığından sorumlu olduğunu ifade etti.
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Koku kaybında Parkinson riski
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