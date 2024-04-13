Göç olgusunun sağlık sistemi üzerindeki etkileri ele alınacak

YDÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan ve YDÜ Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz ile birlikte kongre başkanlığını üstlenen YDÜ Tıp Fakültesi altıncı sınıf öğrencileri İntern doktorlar Suğde Aktun, Okan Erdemsiz ve Süleyman Gündüz yaptıkları ortak açıklamada göç olgusunun, toplum dinamikleri ve sağlık sistemleri üzerinde önemli etkileri olduğunu vurguladı.

Göç olgusunun gittikçe önem kazanan ve araştırılması gereken bir konu olduğunu belirten kongre başkanları, "Bu kongre, öğrencileri ve akademisyenleri, göçün sağlık üzerindeki etkilerini anlamak, tartışmak ve çözüm yolları aramak için bir araya getirecek. Göçmenlerin sağlık hizmetlerine erişimi, psikososyal sorunlar, epidemiyolojik dinamikler ve kültürel uyum gibi konuları kapsamlı bir şekilde ele alacak. Bu kongre, sağlık ve göç konularında uzmanlarla etkileşime geçmenin yanı sıra, farklı disiplinlerin bir araya gelerek yaratıcı düşüncelerin ortaya çıkmasına da imkan tanıyacak" dedi.