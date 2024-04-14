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Giriş Tarihi: 14.4.2024 15:36

Cilt doktoru açıkladı: "Eğer yaşlanmak istemiyorsanız bu krem..."

Son dönemde cildi güzelleştirmek amacıyla kulaktan dolma çeşitli yöntemlere başvuruluyor. Kolajen takviyeleri, gereğinden fazla vitaminler alınıyor. Bilimden uzak metotların denenmemesi gerektiğine dikkat çeken Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Pelin Koçyiğit, “Başka sorunlar için faydalı olabilir ama kolajenin yaşlanmayı önlediğine dair bilimsel araştırma bulunmuyor” dedi.

ANKARA
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Cilt doktoru açıkladı: Eğer yaşlanmak istemiyorsanız bu krem...

Cilt güzelliğine yönelik ipuçları veren Koçyiğit, "Hiçbir dış etki olmasa da deri yaşlanır bunu durdurabilmek adına mucizevi krem yok. Doğru ürünleri uzun süre ve düzenli kullanırsanız farkı görürsünüz. Mesela makyajlı uyumayacağız. Yüzümüzü yatmadan önce mutlaka temizleyeceğiz. Cildi yüz yıkama jeli, suyla durulayacağız. Ardından yoğun nem sağlayan, cildin daha taze, canlı, genç görünmesine katkı sunan kremler tercih edeceğiz. Yaşlanma karşıtı ürünlere 30-35'li yaşlarda başlayabiliriz" açıklamasını yaptı.


ZARARLI UV'DEN KORUNUN!
Yaz kış ayırt etmeksizin güneş kremi sürülmesini öneren Koçyiğit, "Ultraviyole (UV) ışınından uzak duracağız. Sürekli bilgisayar önünde olanlarda bile cilt lekeleri artabilir. Cildi iyi şekilde nemlendirme ve güneş koruyucu her yaşta, zamanda lazım. Onun yanında sigara içmeyeceğiz, stres ve uykusuzluk çekmeyeceğiz çünkü hepsinin deri üzerinde negatif etkileri var. Erken yaşlanmak istemiyorsanız saydığım faktörlere önem göstermelisiniz" ifadesini kullandı.



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Cilt doktoru açıkladı: "Eğer yaşlanmak istemiyorsanız bu krem..."
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