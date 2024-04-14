Evcil hayvanlarda süper bakteri riski

Portekiz'de bulunan Lizbon Üniversitesi uzmanları tarafından yapılan bir araştırma, kedi ve köpek besleyenlere uyarı niteliğinde oldu. Çalışmalar kapsamında İngiltere ve Portekiz'de hasta olan evcil hayvanlarda, insanlara geçen ve süper bakteri olarak bilinen ilaçlara dayanıklı virüsler saptandı. Uzmanlar kedi-köpek sahiplerinin hayvanlarını sevdikten sonra ellerini çok iyi şekilde yıkamaları gerektiğini ve evcil hayvanların öpülmemesini kaydetti. Araştırmacılar "Hastalık zamanında evcil dostlarınızı bir odada izole edin" dedi.