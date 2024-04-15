Dijitalleşme akran zorbalığını artırdı

Günümüz dünyasında çocukların maruz kaldığı en büyük problemlerden biri olan akran zorbalığına karşı bir şampuan markası "Zorbalığı Kafandan At" projesi başlattı. Bu kapsamda Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile iş birliği yapılarak, hayata geçirilen projede, akran zorbalığına karşı farkındalık sağlanması amaçlanıyor.Pedagog Tansu Oskay ile akran zorbalığını konuştum. Oskay, araştırmaların yüzde 50'nin üzerindeki çocuğun akran zorbalığına maruz kaldığını gösterdiğini söyleyerek, rakamların Avrupa ülkelerinde de farklı olmadığını kaydetti. Oskay "Bu oran özellikle ortaokul yıllarında yüzde 60'lara kadar çıkabiliyor. Yani 2 çocuktan biri akran zorbalığına uğruyor" dedi. "Kızlar da mı erkekler de mi akran zorbalığı daha çok görülüyor" sorusuna ise Oskay şu yanıtı verdi: "Erkek çocuklar daha çok fiziksel akran zorbalığına uğruyor. Kızlar ise gizli kapaklı metotlarla bunu yapıyor. Örneğin yakın arkadaşı gibi davranıp, aslında onu duygusal olarak aşağıya itiyor. Kızlar, daha planlı zorbalık yapabiliyor. İlk başta zorbalığa uğrayan çocuk da bunu anlamıyor. Bazı kızlar lider gibi davranıp, dışlama, kızlar arasında küçük düşürme gibi planlı ve organize davranabiliyor" dedi.BÖYLE bir durumda çocukların ve gençlerin ailelerine açılmalarını sağlamak için dikkatli olmak gerektiğinin altını çizen Oskay, "Ebeveynlerinin özelini paylaşabileceği sırdaşları olduğunu hissetmeli. Bu rahatlık çocuğun sevebileceği aktiviteleri birlikte yaparak sağlanabilir. Bu da çocuğun ebeveynlere açılma şansını artırır. Zorbalık durumu konuşulduktan sonra bu sır çocuğun izni dışında kimseyle paylaşılmamalı ve kurulan güven bağı sarsılmamalı. Çocukla profesyonel yardım alma konusu onu rahatsız etmeyecek bir şekilde tekrar tekrar konuşulmalı" dedi.TOPLUM Gönüllüleri Vakfı Projeler Yöneticisi Çiğdem Güler, "Akran zorbalığı ile mücadelede; öğretmenlerin, okul yetkililerinin, okul çalışanlarının, ebeveynlerin ve öğrencilerin mutlaka birlikte hareket etmesi gerektiğini gördük. İstanbul'da belirlenen okullarda eğitimlere başlandı. Projenin devamında Ankara ve İzmir'de de eğitim verilecek. Bu şiddet türüne karşı hep birlikte mücadele edersek, barışçıl bir sınıf ve okul ortamı yaratabileceğimizi anlattık. Gençlerle birlikte eğitimin son aşamasında hazırlanan 'Zorbalığa Karşı Ortak Kurallar Belgesi', öğrenciler tarafından büyük bir ilgiyle sahiplendi" dedi.