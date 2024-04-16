Bir garip hastalık: Alice Harikalar Diyarında sendromu

Kişilerde algıda bozulmaya neden olan 'Alice Harikalar Diyarında Sendromu'na işaret eden Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Melek Gözde Luş, sendromun nedenleri arasında yoğun stres, kronik migren ve epilepsinin sayılabileceğini belirtti. Dr. Luş, sendromun en yaygın nedeninin ise migren olduğunun altını çizerek "Genellikle çocuklukta ve yetişkinlik öncesi dönemde görülüyor. Zamanla ortadan kalkan bir algı bozukluğu ve özel bir tedavi gerektirmiyor" dedi.Dr. Luş, adıyla da ilgi çeken 'Alice Harikalar Diyarında Sendromu' hakkında şu bilgileri verdi: "Todd Sendromu veya Dismetropsi yani mesafenin, hızın veya hareketin gücünün saptanması yeteneğinin yitirilmesi olarak da bilinen 'Alice Harikalar Diyarında Sendromu' 1950'li yıllarda psikiyatrist John Todd tarafından tanımlanan bir sendrom. Algıda bozulmaya neden olan nöropsikolojik bir durumdur. Nesnelerin olduğundan daha küçük (mikropsi) veya daha büyük (makropsi) veya daha yakın (pelopsi) veya daha uzak (teleopsi) görünmesi gibi görsel algılarda bozulmalar olabilir. Bozulma görme dışındaki duyularda da meydana gelebilir." Genellikle çocuklukta ve yetişkinlik öncesi dönemde görüldüğüne dikkat çeken Dr. Luş, "Sendromun nedenleri arasında antidepresan ilaç veya halüsinojen madde kullanımı, yoğun stres, kronik migren, epilepsi, beyin tümörleri, Epstein- Barr Virüsü (EBV) kaynaklı iltihaplar sayılabilir. 'Alice Harikalar Diyarı Sendromu' genellikle nadir rastlanan bir bozukluktur. Özellikle ergenlerle yapılan çalışmalarda oldukça düşük oranlar bulunuyor. Nesneleri olduğundan daha küçük görenlerin oranı yüzde 3,8, daha büyük görenlerin oranı ise yüzde 3,9 olarak bildirilmiştir" dedi.AYNI zamanda işitsel halüsinasyonların da sendromun bir parçası olabildiğine dikkat çeken Dr. Luş "Bu tip halüsinasyonlar işitilen seslere yönelik algının da çarpıtılmasından kaynaklanıyor. Algıdaki bu değişimler, garip müzik veya seslerin duyulmasına da neden oluyor" dedi.Sendromun günlük yaşamı etkilemesi konusuna da değinen Dr. Luş, "Bireyler kendi beden parçalarını veya çevrelerindeki nesneleri, olduğundan farklı algılıyorlar. Şekil, boyut, hareket veya renk gibi; nesnelere ya da kendimize dair farkındalık oluşturmamıza katkı sağlayan özelliklerde bozulmalar meydana geliyor. Bu sendrom aynı zamanda işitme, dokunma ve zaman algısında da değişikliklere neden olabiliyor" dedi.Sendromun, psikoz belirtisi olmadığına da işaret eden Dr. Luş, "Bu olaylara görme bozukluğu veya bir sanrı neden olmaz. İnsanların genellikle orada olmayan şeyleri görmelerine neden olan bir halüsinasyondan farklı olarak bu sendrom, insanların mevcut ortamlarının çarpık bir versiyonunu görmelerine neden olur. Etkilenen kişi genellikle gördüklerinin tuhaf veya gerçek dışı olduğunu bilir" diye konuştu.ALİCE Harikalar Diyarında Sendromu'nun, zamanla ortadan kalkan bir algı bozukluğu olduğunu ve özel bir tedavi gerektirmediğini de ifade eden Dr. Luş, "Şikâyetlere bağlı olarak MR, EEG ve kan tahlili istenebilir. Migren veya EBV enfeksiyonu gibi tıbbi bir durumdan kuşkulanılıyorsa ilaç tedavisi uygulanabilir. Semptomların genellikle birkaç hafta veya birkaç ay içerisinde yok olduğu biliniyor. Bazı bireyler semptomları sadece gün içerisinde 10 saniye ila 10 dakika kadar sürecek şekilde deneyimlediklerini söylüyor. Ancak kişinin günlük yaşamdaki işlevselliğini olumsuz etkileyen durumlarda profesyonel destek alınması oldukça önemli" diye konuştu.