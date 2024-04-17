Şanlıurfa’da üretiliyor... Faydaları saymakla bitmez

Şanlıurfalı üretici Eyyüp Seray imkânları dâhilinde kültür mantarı yetiştirmeye başladı. Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy da Eyyüp Seray'a ait kültür mantarı yetiştirme alanını ziyaret etti.

Mehmet Aksoy, "Kültür mantarı besin değerleri açısından yüksek içeriğinden dolayı her yaş kesimine önerilen bir gıdadır" dedi.

Aksoy ayrıca kültür mantarının yüksek oranda B12,C ve A vitamini, selenyum, demir, biotin, tiamin, kalsiyum ve potasyum içerdiği bilgisini verdi.

Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;"İl Müdürümüz Mehmet Aksoy, Eyyüp SeraY 'a ait kültür mantarı yetiştirme alanını ziyaret etti. Mehmet Aksoy, "Kültür mantarı besin değerleri açısından yüksek içeriğinden dolayı her yaş kesimine önerilen bir gıdadır." ifadesinde bulundu.

AKSOY, kültür mantarının yüksek oranda B12,C ve A vitamini, selenyum, demir, biotin, tiamin, kalsiyum ve potasyum içerdiği bilgisini verdi.