Popüler diyette kalp krizi riski

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Beytullah Çakal, yeni yapılan bir araştırma sonucuna göre bilinenin aksine aralıklı beslenmenin kalp damar hastalıklarını artırdığını açıkladı. Günlük yemek yeme süresinin günde 8 saat gibi kısa bir süre ile sınırlandığı, son yıllarda kilo vermenin ve kalp sağlığını iyileştirmenin bir yolu olarak popülerlik kazanan bir beslenme şekli olduğunun altını çizen Doç. Dr. Çakal, araştırma sonucuna göre şu değerlendirmeyi yaptı: "Aralıklı beslenme rejiminin kan basıncı, kan şekeri ve kolesterol düzeyleri gibi çeşitli kardiyo metabolik sağlık önlemlerini iyileştirdiğine dair çok sayıda veri mevcut. Ancak, herhangi bir nedene bağlı ölüm veya kalp damar hastalık riski de dahil olmak üzere zaman kısıtlamalı beslenmenin uzun vadeli sağlık etkileri bugüne kadar bilinmiyordu."Ancak yapılan son araştırma ile buna son nokta konulduğunu söyleyen Doç. Dr. Çakal, "20 binden fazla Amerikalı yetişkin üzerinde yapılan bir çalışma geçtiğimiz günlerde Chicago'daki Amerikan Kalp Derneği toplantısında sunuldu. Araştırma günde 8 saatten daha az bir süre ile yemek yemeyi sınırlayan diğer bir deyişle aralıklı beslenme diyeti yapan kişilerin, bu diyeti yapmayan kişilere kıyasla kalp damar hastalıklarından ölüm olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı" dedi. Doç. Dr. Çakal, "Elimizdeki kanıtlara bakacak olursak, aslında insanların ne yediğine odaklanmak, yemek yedikleri zamana odaklanmaktan daha önemli görünüyor" dedi.DOÇDr. Çakal, ortalama 8 yıl boyunca aralıklı beslenme diyeti yapanları takip eden araştırmacıların şu ilginç sonuçlara ulaştığını söyledi. İşte o çarpıcı sonuçlar:Tüm yiyeceklerini günde 8 saatten daha az bir süre boyunca yiyen kişilerde kalp damar hastalık nedeniyle ölüm riski yüzde 91 daha yüksekti.Kalp hastalığı veya kanserle yaşayan kişilerde kalp damar ölüm riskinin arttığı da görüldü.Halen kalp damar hastalığı olan kişiler arasında, günde 8 saatten az olmamak kaydıyla 10 saatten az yemek yemenin de kalp hastalığı veya felç nedeniyle ölüm riskinin yüzde 66 daha yüksek olmasıyla ilişkili olduğu görüldü.Günde 16 saatten fazla yemek yeme aralığı olan kanserli kişilerde kanserden ölüm riskinin daha düşük olduğu gözlendi.Aralıklı beslenenlerde daha önceki çalışmalarda da görüldüğü gibi daha az yağsız bir kas kitlesi gözlenlendiğini söyleyen Doç. Dr. Çakal, şunlara dikkat çekti: "Fakat bu sürede maalesef kas kaybı da oluyor. Daha önce yapılan çalışmalar düşük kas kütlesine sahip olmanın kalp hastalığından ölüm riski de dahil olmak üzere daha yüksek ölüm oranlarıyla bağlantılı olduğunu gösterdi. Benzer şekilde aralıklı beslenme diyetini uzun süre uygulayan kişilerin kalp damar hastalıklarından ölüm riskindeki artış bu diyetin uzun yıllar içerisinde kas kaybına da yol açmasıyla ilişkili olabilir."DOÇ. Dr. Çakal, araştırma sonuçlarına göre şu tespitlerde bulundu: "Bu veriler ışığında her ne kadar bu tür bir diyet, muhtemelen kısa vadeli kilo verdirmedeki faydaları nedeniyle popüler olsa da araştırmada, günlük 12-16 saatlik tipik yemek yeme aralığının, uzun yaşamakla ilişkili olmadığını da açıkça gösterdi."