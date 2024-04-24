Yaşlılık algısı değişiyor

Günümüz toplumu, "yaşlılığın'' önceki nesillere göre daha geç başladığını düşünüyor. Daily Mail'de yer alan habere göre, son yıllarda 60'lı yaşların yeni 50'ler olduğu ve 70'lerin de yeni 60'lı yaşlar gibi olduğu algısı giderek yayılıyor. Almanya'daki Humboldt Üniversitesi'nden bilim ekibi, Alman Yaşlanma Araştırması'na katılan 14 bin 56 katılımcının verilerini inceledi. Çalışmada katılımcılar, 40 ila 100 yaşları arasındayken, 25 yıl boyunca çeşitli anket sorularına yanıt verdi. Sonuçlar, insanların gerçekten yaşlılığın eskisinden daha geç başladığını düşündüklerini gösterdi. Ayrıca, ileri yaştaki yetişkinlerin artık yaşlılık döneminin 74 yaş ve üzeri olduğuna inandığı belirtildi.