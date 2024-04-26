Yapay zeka söyle bana gıdım var mı?

Estetik operasyonlarından, öğlen arası kliniklerde yapılan küçük dokunuşlara evrilen medikal estetik uygulamaları şimdi de ev tipi güzellik uygulamalarına kadar taşındı. Dünya çapında dermatolojik cilt bakım cihazları ve ürün geliştirmede lider konumda olan Alman markası GESKE, Türkiye lansmanını Kuruçeşme'de gerçekleştirdi. Ben de lansmana katılarak, cilt bakımındaki bu yeni dünyayı sizler için gözlemledim. Lansmana ünlü isimler ve katılımcılar da yoğun ilgi gösterdi. 250'den fazla ürün gamı seçeneği ile güzellik cihazlarını evde kullanılabilir hale getiriren marka, cilt bakım çözümleriyle kullanıcılara profesyonel kalitede deneyim sunuyor. Cihazlar, ev kullanımına uygun hale getiririlerek, kullanıcılarına profesyonel kalitede cilt bakımı deneyimi yaşatmayı hedefliyor.Lansmanın sunuculuğunu ekranların sevilen isimleri Ebru Akel ve Murat Güloğlu yaptı. Ece Özdikici, Safiye Soyman, Jennifer Boyner, Jessica May, Gülsim Ali gibi ünlü oyuncuların ve sosyal medya fenomenlerinin katıldığı lansman renkli görüntülere sahne oldu.Geske Türkiye Resmi Distribütörü, Hes Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Özgün, şunları söyledi: "Ödüllü markamız aynı zamanda 15 yıl garantili ürünler sunuyor. Yüzden tüm vücudu kapsayacak şekilde dermatologların geliştirdiği cilt bakım cihazlarından bahsediyoruz. Göz altı için, yüz sarkmaları için, cilt temizliği için, vücut için. Hedefimiz kadınların kliniklerde geçirdiği zamanı ev konforunda geçirmelerini sağlamak.Bunun için profesyonel bir yatırım yaptık. Bu ürünlerle kadınlara ve erkeklere profesyonel bakım önermekteyiz. Aldığımız sonuçlar pozitif yönde. Bir kadının vaktini bu tür bakım yerlerinde değil de ev konforunda almasını sağlamak amacımız. Bir güzelliği de yapay zekanın devrede olması. Uygulamayı cep telefonunuza indiriyorsunuz. Uygulama size cilt taraması yapıyor. Nerede ne kullanacağınızı, hangi ürünleri kaç seans kullanacağınızı, Türkçe olarak size bire bir anlatıyor. Yani 46 dile çevrilmiş bir uygulamadan bahsediyoruz."EVDE profesyonel kullanıma yönelik dermatolojik çözümler sunan firma, şimdiye kadarki en pahalı cilt bakımı yatırımını gerçekleştirdi. 120 milyon Euro toplam bütçe, 20 milyon Euro yapay zeka yatırımı ve 75 milyon Euro ürün geliştirme ile dünyadaki akıllı uygulama destekli cilt bakım ürün serisini 5.5 milyar tüketici ile buluşturmayı hedefliyor. Cilt bakımı ve güzelliği konusundaki uzmanlığını, bilimsel araştırmalar ve inovasyonla birleştirerek kullanıcılarına benzersiz bir deneyim sunan, sezgisel ürün tasarımıyla donatılmış bu ürünler ile ayrıca 15 yıl garanti imkanı sunuluyor.MURAT Güloğlu da 'Elon Musk görse kıskanır' esprisi yaparak, "Yapay zeka sayesinde 5.5 milyar insana ulaşılması hedefleniyor. Hiç yaşlanmayacağız artık. Klonlanmış gibi olacağız. Hepimiz güzelliğin değişen ve evrilen bir yolculuk olduğunu kabul ediyoruz" dedi.EBRU Akel, yapay zeka ile sunulan güzellik anlayışını şu sözlerle anlattı: "Evde herkes güzellik rutinini en kolay şekilde yapabilecek. Gerisini yapay zekaya bırakıyorsunuz. Bu gerçekten sonsuz güzellik yolculuğu. Uygulamayı cep telefonunuza indirdikten sonra cildinizin neye ihtiyacı olduğunu yapay zeka size söyleyecek. Diyecek ki 'biraz gıdının toparlanması lazım. Oradan 5 defa geçelim', 'Bugün şu kadar sayı uygulama yapalım' gibi. Yani kendi güzellik rutininizi kendiniz yaratacaksınız. Harika bir güzellik yolculuğu. Her birini deneyimledim."