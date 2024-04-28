Merdiven çıkmak ömrü uzatıyor

İngiltere'deki East Anglia ve Norfolk Üniversitesi'nden uzmanlar, ömrü uzatmanın yollarını araştırdı. Çalışmanın sonuçları Yunanistan'daki European Society of Cardiology's Preventive Cardiology Konferansı'nda açıklandı. 35 ile 84 yaşları arasındaki yaklaşık 500 bin kişi üzerinde yapılan araştırmada, merdiven çıkmanın kalp-damar hastalığı ve erken ölüm riskini azaltmada rol oynadığı belirlendi. Düzenli olarak merdivenleri kullanmanın herhangi bir nedenden ölüm riskini yüzde 24 ve 14 yıl boyunca kalp krizi, kalp yetmezliği ve felç dahil olmak üzere kardiyovasküler hastalık riskini yüzde 39 azalttığını ortaya çıkardı.