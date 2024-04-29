Aşı karşıtlığı ölümleri artırıyor

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sosyal medyadaki aşı karşıtlığı ailelerin çocuklarını aşılamada tereddüt duymasına neden oluyor. Her yıl 24-30 Nisan'da kutlanan Dünya Aşı Haftası kapsamında çocuklarda aşının önemine ilişkin Bezmialem Vakıf Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Doç. Dr. Ayşegül Doğan Demir, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) çarpıcı verilerine dikkat çekti. Doç. Dr. Demir, "Her yıl difteri, boğmaca, tetanoz, influenza ve kızamık gibi aşı ile korunulabilen hastalıklar 3,5 milyon ila 5 milyon arası kişinin ölümüne neden oluyor. Aşı karşıtlığı olumsuz tablonun ağırlaşmasına, ölümlerin ve sakatlıkların artmasına zemin hazırlıyor" dedi.Doç. Dr. Demir, aşılamanın hastalık yapan bakteri ve virüslerin hastalık yapamayacak kadar zayıflatılmış formlarının veya bazı parçalarının insan vücuduna ağızdan ya da enjeksiyon ile verilmesi olduğunu söyleyerek, şöyle dedi: "Bu şekilde kişinin bağışıklık sistemi o mikrobu tanır, ona karşı antikor denilen koruyucu maddeler ve hafıza hücreleri geliştirir. Aşılama, kişinin aynı mikropla tekrar karşılaştığında çok daha hızlı savunma yaparak hastalıktan korunmasını sağlar.""Aşılama, tarihsel süreçte bulaşıcı hastalıklara karşı mücadelede ortaya konulmuş en etkili uygulamadır" diyen Doç. Dr. Demir, şunlara dikkat çekti: "Aşıların geliştirilmesi ve uygulanması ile bulaşıcı hastalıklar, ölümler ve sakatlanmalar çok ciddi oranda azalır. Hatta bazı hastalıklar dünyadan silinir, bazıları ise silinmek üzere. Örneğin milyonlarca ölüme neden olan çiçek hastalığı tüm dünyadan silinmiş, çocuk felci ise birkaç ülkedeki nadir olgular dışında ortadan kalkmıştır."Ülkemizde ulusal aşılama programında 13 farklı bulaşıcı hastalık etkenine karşı ücretsiz aşı uygulandığının altını çizen Doç. Dr. Demir, "Aşı takvimimiz oldukça güçlü ve aşılanma oranlarımız da yüksektir. Rotavirüs aşıları, meningokok aşıları, HPV aşıları ve mevsimsel grip aşıları ülkemizde ruhsatlı ve isteğe bağlı ücretli uygulanabilen aşılardır" dedi.HALK arasında ''zehirli ishal'' adıyla bilinen rotavirüse de dikkat çeken Doç. Dr. Demir, bu virüse karşı aileleri, şöyle uyardı: "Çocukların neredeyse hepsi 5 yaş altında rotavirüs ile enfekte olur. Rotavirüs, ülkemizde ishal nedeniyle hastaneye yatışların yarıdan fazlasından sorumludur. Viral bir hastalık olduğu için antibiyotikler fayda etmez, destek tedavileri dışında bir tedavisi yoktur. Ancak aşı ile oldukça etkin şekilde korunulabilir. Ülkemizde ruhsatlı ve ağızdan damla şeklinde uygulanan 2 rotavirüs aşısı mevcuttur. En erken bebek 6 haftalıkken en geç bebek 15 haftalık olmadan önce yapılmalıdır."HPV aşısına da dikkat çeken Doç. Dr. Demir, "HPV, kadın kanserleri içinde en sık görülenlerden olan HPV zemininde gelişen rahim ağzı, diğer adıyla serviks kanserini önleyen bir aşıdır ve HPV + olan bu kanseri önleme konusunda bazı çalışmalara göre yüzde 98- 99 oranında etkilidir. Bu aşının dünyada olan tüm formları ülkemizde de vardır ve ruhsatlıdır. Sadece kadınlara değil erkeklere de önerilir. HPV aşısında en çok yanıtın geliştiği yaş 11-12 yaştır. O yüzden bu yaşta başlanıp 2 doz uygulanması önerilir" dedi.MENENJİTbeyin zarlarının ve çevresindeki beyin dokusunun etkilendiği çok ağır bir enfeksiyon hastalığıdır" diyen Doç. Dr.Demir, menenjitin ölüm ve sakatlıkla sonuçlanabileceğinin alını çizerek, şunlara dikkat çekti: "Menenjite en sık sebep olan 3 bakteriden 2'sinin aşısı devletin aşı takviminde mevcuttur. Ancak halk arasında 'Benekli Menenjit' diye bilinen hastalığın etkeni olan meningokok bakterisinin aşısı ülkemizde ruhsatlı olsa da hala özel aşı kapsamındadır. Aileler soruyorlar 'Hocam bu hastalık seyrekmiş, bu aşıyı yine de önerir misiniz?' diye. Meslek hayatım boyunca çocukları bu hastalığa yakalanmış hiçbir aile görmedim ki 'Bu hastalığın bir aşısı varmış, bilseydik yaptırmaz mıydık, bu acıyı yaşar mıydık?' demesin. O yüzden evet aşı ile korunabilen böyle bir hastalığa karşı korunulmasını elbette öneririm."