Bilgisayar başında saatlerce oturanlar dikkat

Varis, daha çok bacaklarda görülen genişlemiş morumsu damarlardan oluşan bir hastalık. Fiziksel görünüme etkisinin yanı sıra sağlığı da olumsuz etkiliyor. En önemli risk faktörü genetik olan varis; aşırı kilo, hareketsiz yaşam gibi birçok nedenden de kaynaklanabiliyor. Peki, bu hastalığın önüne geçmenin yolları nelerdir? Tedavisi mümkün mü? Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Yılmaz'a varisle ilgili merak edilen tüm soruları sordum. İşte yanıtları:İlk ve en dikkat çeken belirti daha önce var olmayan ince veya kalın, gergin damarların bacak yüzeyinde ortaya çıkmasıdır. Uzun süre ayakta durunca ortaya çıkan bacak ağrısı, ağırlık hissi ve özellikle de bileklerde daha belirgin şişme dikkat çeker.Varis, tek başına damarlar olabileceği gibi aslında çok zaman toplardamar sisteminin yetersizliğinin bir belirtisidir. Varisler, üç şekilde sınıflandırılabilir. Bacaklarda sadece yüzeyde estetik görünüm anlamında rahatsızlık veren örümcek görünümlü kılcal damarlar, toplardamar yetmezliğinin önemli bir belirtisi olan daha geniş ve kabarık damarlar ve bunların her ikisinin bir arada bulunduğu daha da şiddetli vakalar olarak sayılabilir.Varis hastalarındaki temel sorun, toplardamar duvarlarının kuvvetini ve dayanıklılığını sağlayan bazı maddelerin eksik olmasıdır. Aslında bu da neden bazı ailelerde varisin daha yaygın olduğunu açıklıyor. Ailede varis varsa sizde de olma ihtimali diğer insanlara göre 4-5 kat daha fazladır.Genetik, varis hastalığında yüzde 90 risk faktörüdür. Kadınlarda erkeklere oranla varis, 4 kat fazla görülmektedir. Hamilelik ve aşırı kilolar, doğum kontrol hapları ve hormon tedavileri de varis hastalığına yatkınlığı artırmaktadır. Diğer bir risk faktörü de uzun sürelerle hareketsiz ayakta veya oturarak çalışmaktır.Hastalığın şiddeti ile beraber şikâyetler de değişiklik gösterir. Uzun süreli bacak varislerinde ayak bileğindeki şişlik kalıcı hale gelebilir. Diz altında ve özellikle bileklerdeki morluklar da kalıcı olmaya başlar. Yaralar açılmaya başlar, yüzeydeki damarların duvarları gerilimle iyice zayıfladığı için kaşıma, çarpma nedeniyle veya kendiliğinden ciddi kanamalar olabilir. İleri derecede varis, ileri derecede toplardamar yetmezliğinin de işareti olduğundan, yukarıya doğru yavaşlamış olan akım aniden pıhtılaşma ve ani damar tıkanıklıklarına da neden olabilir.Muayenede şikâyetlerin hastanın görünen varislerinin şiddeti ile bağlantılı olabileceği düşünülürse doppler ultrasonografi yapılması istenir. Bu tetkik vücuda herhangi bir ilaç verilmeden yapılır. Bacağa bir jel sürülerek ses ötesi dalgalar veren bir ultrason probunun bacak üzerinde yumuşakça gezdirilmesi ile yapılır.Varis çorapları tedavide önemlidir.İç damarlarda yetersizlik olduğundakanın yukarıya çıkışı zorlandığındanaşağıdan yukarıya doğru kanı yönlendirecekşekilde özel örülmüş buçoraplar dolaşıma destek sağlayacakve damar üzerinde devam eden yüksekbasıncı engelleyerek, hastalığın dahada ileri seviyelere çıkmasını önleyecek.Yaşam tarzı ve tercihleri çok önemlidir.Aşırı kilo alıp vermekten kaçınma,düzenli yürüyüşler yapma, bacak kaslarınıkuvvetli tutma, gün içerisinde uzunsaatler bilgisayar başında çalışıyorsanızmutlaka 1-2 saatlik aralarla ayağa kalkıpdolaşmak, masa altına yükseklikkoyarak bacakları biraz daha yüksektetutmak önemlidir.Ciltte sadece örümcek şeklinde varislervarsa ve dopplerde iç kısımda anadamarlarda ciddi bir kaçak yoksa busadece estetik bir sorundur. Bu damarlaraderi üzerinden lazer uygulamalarıyapılabilir.Daha ileri boyuttaki varislerdeklasik yöntem, damarın hastalıklı bölümününçıkarılıp, alınması yöntemidir.Diğer yöntem ise bu damarın yerindebırakılarak damar içerisinden yapılanmüdahale ile yakılarak pıhtılaştırılmasıveya kapatılmasıdır. Endovenöz yöntemlerdenen bu yöntemlerde lazer,radyofrekans ve bazen de damar içi tutkaluygulamaları tercih edilebilir.