Gaziantep Şehir Hastanesi Obezite Merkezi Bölgeyi tedavi edecek

Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, Sağlık Bakanlığı tarafından Mayıs 2023'te çıkarılan yönetmenliklere uygun olarak kurulan merkezde hastaların multidisipliner tedavi altına alındığını söyledi.

Obezite'nin ciddi bir hastalık olduğuna değinen Prof. Dr. Çetinkünar, hastaların burada bilinçli bir merkez tarafından takip edildiğini, tedavi ve planlamaların tıp literatüründeki yeni düzenlemelere göre yapıldığını, cerrahi dışı yöntemler ile tedavisi mümkün olmayan hastaların da cerrahi merkeze yönlendirilerek, konsey kararı ile ücretsiz olarak obezite cerrahisi uygulanacağını anlattı.

Hastaların takibinin burada ömür boyu yapıldığının altını çizen Prof. Dr. Çetinkünar, "Tedavisi tamamlananları verdiği kiloyu korumak için programa alıyoruz. Bu kilo veriminin korunmasının sağlanması da yine obezite merkezinde gerçekleştirilecek. Hastaları bir iki ay takip edip kendi yaşamlarına bırakma gibi bir durumumuz yok, ömür boyu ücretsiz olarak takiplerini yapacağız" diye konuştu.

Obezite merkezinde görev yapan Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doktor Tahsin Özenmiş de hastaların tetkiklerine bakarak obez olmasına neden olan durumları değerlendirdiklerini ifade ederek, bu merkezin Güneydoğu bölgesi için büyük bir kazanım olduğunu vurguladı.

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Sadettin Öztürk ise obezitenin çeşitli riskleri beraberinde getirdiğini anlatarak, "Diyabet, Hipertansiyon, Kolestrol, Uyku Apnesi, Kanser gibi hastalıkların tetikleyicisi ve en büyük risk faktörlerinden birisidir. İkincil olarak bu hastalıklara sebep olabileceği için bütün hastaların normal yaşamlarına dönmelerini planlamaktayız" dedi.

Merkezde tedavi gören Ebru Özlem Şenel de, "2 aydan beri Obezite kliniğine geliyorum. Güzel ve güler yüzlü bir ekip bizi karşıladı. 2 aydır güzel bir yol kat ettik hep birlikte çalışıyoruz. Diyetisyen fizyoterapi ve psikologlar ile görüştüm her şey takip ediliyor" diye konuştu.