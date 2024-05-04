Şaşılığın tedavisi mümkün

Dünyagöz Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Osman Bulut Ocak, erken teşhis ve tedavi ile göz kaymalarında yani şaşılıkta başarılı sonuçlar alınabildiğini belirterek, hastalığı ortadan kaldıran tıp dünyasındaki en yeni tedavi yöntemlerini anlattı. Doç. Dr. Osman Bulut Ocak "Şaşılık tedavisinin amacı görmenin korunması, gözlerin tekrar paralel konuma getirilmesi ve binoküler görmenin sağlanmasıdır" dedi.Göz kaymalarını, iki gözün aynı noktaya bakmaması olarak açıklayan Doç. Dr. Osman Bulut Ocak, "Göz kaymaları bebeklikten erişkin yaşlara kadar geniş bir yaş grubunda görülebilir. Bu hastalığın oluşturduğu iki temel sorun bulunur. Bu sorunlardan ilki, kayan gözde tembellik yani görme kaybı oluşmasıdır. İkinci önemli sorun ise özellikle okul çağından itibaren dış görünümle ilgili sorun yaşanmasıdır. Hastalık bazen bir gözün iyi görmemesi sonucu da ortaya çıkar. Gözleri birlikte hareket ettiren beyin merkezlerinin etkisi olduğu da düşünülmektedir. Göz kasları ve çevresindeki yapıların anormal yapısı da göz kaymasını oluşturabilen bir faktördür" dedi.Göz kaymalarının en çok 2-3 yaş arasında başladığının altını çizen Doç. Dr. Osman Bulut Ocak, şöyle dedi: "Kaymanın başlangıç yaşı, her iki gözde mi yoksa tek gözde mi olduğu, birlikte bulunan kırma kusurları gibi faktörler tedavinin şeklini belirlemede önemlidir. Tedavide gözlük, göz egzersizleri, prizmatik camlar, göz dışı kaslara botoks enjeksiyonu veya ameliyat yapılır. 2-3 yaş grubundaki göz kaymalarının çoğu içe doğru kaymalardır ve en öncelikli tedavisi gözlük kullanımıdır. Birçok kayma tipi gözlük ile düzelen (akomodatif) şaşılık denen gruba girmektedir. Çocuğun göz bozukluğunun düzeltilmesi yani gözlük kullanması ile kayma ortadan kalkmakta, çocuk gözlük kullandığında gözler orta hatta gelmekte, fakat gözlük çıkartıldığında gözler tekrar kaymaktadır."GÖZ kaymalarının ilk 1 yaş içinde de ortaya çıkabileceğine de dikkat çeken Doç. Dr. Osman Bulut Ocak, şunları söyledi: "Bu kaymalar büyük çoğunlukla içe doğru kaymalardır ve tedavisinde öncelikle botoks uygulaması gittikçe daha çok kabul gören bir yöntem olarak kabul edilmektedir. Botoks uygulaması yararlı olmazsa, ameliyatın en geç 1,5-2 yaşına kadar yapılması gereklidir. Bebeklik çağında ortaya çıkan göz kaymalarında çoğunlukla bir ameliyat ile kabul edilebilir derecede düzeltme sağlanır. Fakat bir kısmında birden fazla ameliyat gerekebilir."ANCAK hangi yaş gurubunda olursa olsun, göz hastalıklarının tedavisinde başarı sağlanabilmesi için erken teşhis ve tedavinin çok önemli olduğunun altını çizen Doç. Dr. Osman Bulut Ocak "Şaşılık, fiziken fark edilebilir bir problem olsa da diğer göz hastalıklarına karşı korunmak için de çok önemlidir. Eğer kişi tarafından anlaşılmayan bir hastalık var ise erken teşhiste bulunulabilmesi için yılda bir kez göz muayenesi yaptırılması gerekir" uyarısında da bulundu.DOĞRU gözlüğün verilmesi için mutlaka damlalı muayene yapılması gerektiğini de belirten Doç. Dr. Osman Bulut Ocak, "Doğru verilen ve devamlı kullanılan bir gözlük ile 2-3 yaş grubundaki göz kaymaları büyük oranda düzelir. Bu grup hastaya cerrahi yapılmaz. Ayrıca yaş ilerledikçe gözlük numarası azalarak, gözlüksüz yaşam da mümkün olmaktadır. Gözlük yararlı olmazsa, bu hastalarda ameliyat zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Şaşılık ameliyatlarının en yararlı sonuçlar verdiği grup bu yaş grubundaki hastalar" dedi.ERİŞKİN yaşlarda da göz kaymasının oluşabileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Osman Bulut Ocak, bunu şöyle açıkladı: "Erişkin yaşta görülen göz kaymaları, genellikle bir gözün iyi görmemesi sonucu oluşur. Bu kaymalar çoğunlukla dışa doğru kaymalardır. Bu gruptaki göz kaymalarının tedavisi cerrahi işlem gerektirir. Ameliyat olan hastaların önemli bir kısmında kayma belirgin derecede kaybolmaktadır. Böylelikle göz kaymasının dış görünüm üzerindeki olumsuz etkisi düzelmektedir."