Göz hastalıklarında akıllı mercek dönemi

Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bozkurt Şener, son yıllarda göz tedavilerinde yaşanan gelişmelerin üst sınırlara ulaştığını belirti. Prof. Dr. Bozkurt Şener, bu yüksek teknolojilerin başında ise 'Femtosaniye lazer' ile 'Trifokal göz içi mercek implantasyonları'nın geldiğini belirterek, bu tedavilerle ilgili önemli bilgiler paylaştı. "Şüphesiz gözlerimiz en değerli organlarımız" diyen Prof. Dr. Şener, şunlara dikkat çekti: "Bazı insanlar görme bozuklukları nedeniyle hayat boyu gözlük takmak zorunda. Ancak son yıllarda göz tedavilerinde yaşanan gelişmelerin üst sınırlara ulaşmasıyla artık gözlüklerden tamamen kurtulmak mümkün. Hastalar tek bir ameliyatla göz içine yerleştirilen '3 odaklı Tri-fokal mercekler' sayesinde yakın, uzak ve astigmat gibi kırma kusurlarından da tek seferde kurtuluyor. Hatta bu ameliyat sayesinde, ileride katarakt ameliyatı olmalarına da gerek kalmıyor." Prof. Dr. Bozkurt Şener, numaralı gözlük takan hastalara uygulanan mercek tedavi yöntemleriyle hastaların gözlüklerini tamamen atabildiklerini de söyleyerek "Femtosaniye lazer' ameliyatın başarısını etkileyen en önemli aşamaların, cerrahların talimatlarına uygun bir şekilde yüksek hassasiyetle yapılmasını sağlamaktadır. Katarakt cerrahisinde insan eli ile yapılan birçok müdahale, özel görüntüleme teknikleri yardımı ile bilgisayar kontrollü olarak 'Femtosaniye lazer' kullanılarak gerçekleştirilmektedir" dedi.PROF. Dr. Bozkurt Şener, gözlerimizin içindeki merceğin, sahip olduğu şekil değiştirebilme yeteneği sayesinde cisimlerin yakına geldiğinde şeklini değiştirebildiğine dikkat çekerek, 'Presbiyopi'yi şöyle tanımladı: "Zaman içerisinde göz bu yeteneğini yavaş yavaş kaybetmeye başlar, doğal merceğin elastik yapısı bozulur. İlerleyen yaşla birlikte kişiler görüş kalitesinde sıkıntı yaşamaya başlar. 40 yaşın üzerindeki kişilerde yaşa bağlı olarak oluşan yakını görememe sorununa 'Presbiyopi' denir."PROFDr. Bozkurt Şener, 'Presbiyopi'nin belirtilerini ise şöyle sıraladı:Kitap, gazete ya da cep telefonundaki yazıları okurken artık farkına varmadan net görmek için kendinizden uzaklaştırmaya başlıyorsanızÖnceden yakın mesafede net gördüğünüz yazılar ve objeler uzaklaştıkça netlik kazanıyorsaBilgisayar ekranındaki yazıları ve görüntüleri, kolunuzdaki saati net şekilde göremiyorsanızUzun süre kitap okuduktan sonra baş ağrısı ve yorgunluk hissediyorsanızİğneye iplik geçirmekte zorlanıyor ve hatta geçiremiyorsanızUzun yıllardan beri başarıyla kullanılan tek odaklı lensler yerine son yıllarda akıllı lensler olarak bilinen yeni nesil lensleri tercih ettiklerini söyleyen Prof. Dr. Bozkurt Şener, şunlara dikkat çekti: "Akıllı lens tedavilerinde birçok çeşit olmasına rağmen iki çeşit mercek türü öne çıkmaktadır. Bunlardan birisi 'Trifokal' yani üç odaklı merceklerdir. Bu mercekler sayesinde yakın, uzak ve orta mesafede net görüş sağlamak mümkündür. Gözlük bağımlılığını tamamen ortadan kaldırmaktadır. Fakat bu merceklerin kullanıldığı hastalarda alacakaranlıkta, gece araba kullanırken veya sokakta karanlıktayken, ışıklar dağılıp halka şeklinde ışık dağılması olabilmektedir. Bu durum hastanın alışma süreci ile ilgilidir. Akıllı mercek tedavilerinde kullanılan diğer ve son dönemlerde tercih edilen mercek türü olan EDOF mercekler, karanlıkta daha iyi sonuç verirken, ışık parlaması yapmamaktadır. Ancak yakında çok küçük yazılarda küçük numaralı bir gözlük takma zorunluluğu olabilmektedir. EDOF uzakta ve karanlıkta daha iyi, Trifokal ise yakında daha başarılı denilebilir. İki tip lenste de astigmatı düzeltmek mümkün olabilmektedir."Ameliyat öncesi hastanın detaylı muayeneden geçirildiğini söyleyen Prof. Dr. Bozkurt Şener, "Tedavi uygulanacak hastanın görme ihtiyacının doğru belirlenmesi çok önemlidir. Detaylı göz muayenesi ile birlikte çok hassas, özel tetkik cihazları kullanılarak yapılan göz tetkikinden sonra hastanın gözü için uygun göz içi lens modeline karar verilir. Burada hastanın yaşı, mesleği, ne kadar okuduğu, ne kadar araba kullandığı, karanlıkta ne kadar net görmesi gerektiği ve bunun gibi birçok faktör etkilidir. Bu ameliyatlarda en son tedavi yöntemlerinin kullanılıyor olması ve operasyonların gelişmiş bir ameliyathanede yapılıyor olması çok önemlidir" dedi.PRESBIYOPİ'DEN kurtulmak için gözlük ve kontakt lens kullanımına karşı başka bir alternatif çözüm var mı?" sorusuna ise Prof. Dr. Bozkurt Şener, şu yanıtı verdi: "Yakın görme sorunu yaşayan kişiler çözümü gözlük ve kontakt lenste aramaktalar. Ancak bu sorunu çözmek için ameliyat gibi cerrahi bir alternatifi seçmek de mümkün. Ameliyatta göz içine yerleştirilen 'Tri-fokal mercekler'le uzak, yakın ve hatta orta mesafede görme sorunu düzeltilebilir. Aynı zamanda 'Presbiyopi' sorunu dışında katarakt sorunu olan veya olmayan ve gözlüğü yaşantılarından tamamen çıkartmak isteyen kişiler de 'Tri-fokal mercek' ameliyatı sonrasında günlük rutin işlerini gözlük kullanmaya gerek olmadan yapabiliyorlar."TRIfokal (Üç odaklı) göz içi mercekler'le ilgili ise Prof. Dr. Bozkurt Şener, şu bilgileri verdi: "Bu mercekler kontak lensler gibi gözün dışına takılmaz, gözün içine yerleştirilen özel merceklerdir. Önceleri mercekler Bifokal (2 odaklı) olarak üretiliyordu. Şimdi ise hastaya tedavi sonrası her mesafede (yakın, uzak ve orta) net görüş sağlayan Tri-fokal (3 odaklı ) göz içi mercekler üretilmeye başlandı. Bu merceklerle astigmatı da düzeltebiliyoruz. Bunların hepsini düzeltebilmemizin anahtarı ise doğru merceğin doğru yere yerleştirilmesidir. Mercek seçimi ve doğru uygulanması, bu cerrahinin en önemli aşamasıdır. Hastanın gözüne takılacak merceğin tipi, derecesi, göze hangi açıyla yerleştirileceği, yapılan ölçümler sonrasında mercek numarasının hem astigmat hem uzak ve yakını düzeltebilecek şekilde tam tespit edilmesi gerekmektedir. Bu mercekler alerji yapmaz veya doku tarafından kabul edilmemesi mümkün değildir. Ameliyatta takılan 'Trifokal göz içi mercek'ler hastanın gözünde ömür boyu kalır."