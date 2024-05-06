Beşinci hastalık korkutuyor

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu, çocuklarda son dönemlerde sık görülen 'Beşinci hastalık'la ilgili önemli açıklamalarda bulundu.Öncelikle 'Beşinci hastalık nedir?' sorusuna yanıt veren Prof. Dr. Nacaroğlu, "Beşinci hastalık, çocuklarda görülen ve genellikle kızamık veya su çiçeği gibi diğer yaygın çocuk hastalıklarıyla karıştırılabilen bir hastalıktır. Bu hastalık, 'Parvovirüs B19' virüsü tarafından yayılır ve genellikle hafif geçer. Çoğu zaman belirgin semptomlar göstermeden iyileşir. Ancak bazen daha ciddi belirtiler de ortaya çıkabilir. Kreş ve okullarda özellikle kış mevsimi sonlarında ilkbahar döneminde hastalık vakalarında artış görülür" dedi.Prof. Dr. Nacaroğlu, 'Beşinci hastalığın' çocuklara nasıl bulaştığını ise şöyle sıraladı:Öksürük veya hapşırık yoluyla çıkan minik tükürük damlacıkları havada uçuşur ve başkalarına bulaşabilir.Virüslü bir kişi hapşırdıktan sonra elini sıkarsanız, virüs elleriniz aracılığıyla size geçebilir.Virüs, kapı kolları veya oyuncaklar gibi nesnelerde canlı kalabilir ve bu nesnelere dokunduktan sonra ellerinizi yüzünüze götürmekle de bulaşabilir.'Beşinci hastalığın' sıklıkla hiçbir hastalık belirtisi göstermeksizin ya da hafif hastalık belirtileriyle veya ateş, lenf bezlerinde şişkinlik, baş ağrısı ve huzursuzluk belirtilerinin görüldüğü hafif bir gribal enfeksiyon gibi seyrettiğine dikkat çeken Prof. Dr. Nacaroğlu, şunları söyledi: "Bu belirtilerle birlikte genellikle yanaklarda görülen kelebek şeklinde kızarıklıklar ile tanı konulur. Yanaklardaki kızarıklıkları takiben birkaç gün içinde kollar, bacaklar ve gövdede dantelimsi desenlerde döküntüler gelişir. Döküntü 7 ila 10 gün sonra söner ancak stres, güneş ışığına maruz kalma veya başka sebeplerden dolayı takip eden günlerde tekrar belirgin hale gelebilir. Nadiren kaşıntı, bazen de gerginlik hissi görülebilir."Bağışıklık sistemi zayıf olanlar ve bazı kan hastalığı olan kişilerin bu hastalıktan daha çok etkilendiğine dikkat çeken Prof. Dr. Nacaroğlu, "Hastalığın bulaşması ile tipik deri döküntüsünün görülmesi arasında geçen süre yaklaşık 1 ila 2 haftadır. Hastalığın diğer kişilere bulaşma riskinin en yüksek olduğu dönem deri döküntüsü başlamadan kısa bir süre öncedir. Bu dönemde hasta kişinin virüsleri taşıdığından henüz haberdar olmadığı için başka kişilere bulaşma riski vardır. Deri döküntüsü başladığı andan itibaren bulaşıcılık riski önemli ölçüde azalır" dedi."Beşinci hastalığa karşı özel bir aşı yoktur" diyen Prof. Dr. Nacaroğlu şu uyarılarda bulundu: "Beşinci hastalığın, özel bir tedavisi yok. Genellikle kendi başına iyileşir. Ancak, ağrı ve ateş gibi semptomlar için ilaçlar kullanılabilir. Nasıl bir tedavi uygulanacağı doktorunuz tarafından belirlenir. Korunmanın en iyi yolu yüksek hijyen standartlarına uymaktır. Ellerinizi sık sık yıkayın. Hasta kişilerle yakın temas etmekten kaçının. Hapşırdığınız veya öksürdüğünüzde ağzınızı ve burnunuzu kapatın."