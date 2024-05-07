Ortopedi ve Travmatoloji alanında uzmanlar Konya’da bir araya geldi

Bir otelde devam eden toplantı üç oturumda gerçekleşti. Kalça artroplatisi, diz artroplastisi, diz ve kalça artroplastisi uygulamaları hakkında güncel bilgi paylaşımı yapıldı. Diz ve kalça artroplastisi cerrahileri dünyada en sık yapılan ortopedik girişimlerden olduğunu belirten Prof. Dr. Arazi, "Uygun teknikle yapıldığı zaman çok yüksek başarı oranları elde edilmektedir.

Özelikle hastalardaki diz ve kalça eklemi gibi çok işlevsel eklemlerin fonksiyonlarını kaybettiği ileri derecedeki kireçlenme gibi durumlarda bu cerrahileri yapmaktayız. Özelikle gelişen teknoloji sayesinde bu cerrahiler hastalarımızda çok ciddi iyileşmeler sağlamakta ve hayat kalitelerini arttırmaktadır.

Bu konudaki son güncel gelişmeleri ülkemizin bu konuda duayen hocalarıyla beraber tartıştık. En ince ayrıntılarına kadar soru cevap şeklinde güzel bir toplantı oldu. Burada önemli olan cerrahi eğitimi usta çırak ilişkisidir. Konya'ya, ülkemize yıllardır eğitim veren kıdemli hocalarımız geldi. Bu hocalarımız Türkiye için bir değerdir. Ayrıca şehrimize gelmeleri de çok anlamlıdır" dedi.