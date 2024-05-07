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Giriş Tarihi: 7.5.2024 10:45

Ortopedi ve Travmatoloji alanında uzmanlar Konya’da bir araya geldi

Bölgesel Ortopedi ve Travmatoloji bilgi güncelleme toplantısının 11’incisi Konya’da gerçekleşti. Farabi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Klinik Başkanı Prof. Dr. Mehmet Arazi tarafından organize edilen toplantıya Türkiye’nin duayen ortopedi ve travmatoloji hocaları katılarak mesleki alanındaki bilgi ve tecrübelerini paylaştılar.

BURAK SAYLAM BURAK SAYLAM
Ortopedi ve Travmatoloji alanında uzmanlar Konya’da bir araya geldi

Bir otelde devam eden toplantı üç oturumda gerçekleşti. Kalça artroplatisi, diz artroplastisi, diz ve kalça artroplastisi uygulamaları hakkında güncel bilgi paylaşımı yapıldı. Diz ve kalça artroplastisi cerrahileri dünyada en sık yapılan ortopedik girişimlerden olduğunu belirten Prof. Dr. Arazi, "Uygun teknikle yapıldığı zaman çok yüksek başarı oranları elde edilmektedir.

Özelikle hastalardaki diz ve kalça eklemi gibi çok işlevsel eklemlerin fonksiyonlarını kaybettiği ileri derecedeki kireçlenme gibi durumlarda bu cerrahileri yapmaktayız. Özelikle gelişen teknoloji sayesinde bu cerrahiler hastalarımızda çok ciddi iyileşmeler sağlamakta ve hayat kalitelerini arttırmaktadır.

Bu konudaki son güncel gelişmeleri ülkemizin bu konuda duayen hocalarıyla beraber tartıştık. En ince ayrıntılarına kadar soru cevap şeklinde güzel bir toplantı oldu. Burada önemli olan cerrahi eğitimi usta çırak ilişkisidir. Konya'ya, ülkemize yıllardır eğitim veren kıdemli hocalarımız geldi. Bu hocalarımız Türkiye için bir değerdir. Ayrıca şehrimize gelmeleri de çok anlamlıdır" dedi.

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Ortopedi ve Travmatoloji alanında uzmanlar Konya’da bir araya geldi
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