Kocaeli Şehir Hastanesi’nden Dünya Talasemi Günü’nde önemli uyarılar

Kocaeli Şehir Hastanesi Hematoloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Beytullah Altınkaynak, 8 Mayıs Dünya Talasemi Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, Talasemi'nin önlenebilir bir genetik kan hastalığı olduğunu vurguladı. Altınkaynak, hastalığın özellikle Akdeniz çevresinde sık görülmesine rağmen yaygın bir sorun olduğunu belirtti.

AKDENİZ BÖLGESİNDE DAHA YÜKSEK

Dr. Altınkaynak'a göre, Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 2,1'i Talasemi taşıyıcısı durumunda. Bu oran, Akdeniz Bölgesi'nde daha da yüksek. "Talasemi tanısı, çok basit ve kolay kan testleri ile konulabilir" diyen Altınkaynak, hastalığın tanı ve yönetimi konusunda bilgi verdi.

EVLENECEK ÇİFTLER TARAMADAN GEÇMELİ

Anne ve baba genlerindeki bozukluklara bağlı olarak bireylerin hastalığı taşıyıcı, hafif ya da ağır şekilde yaşayabileceğini ifade eden Altınkaynak, özellikle riskli bölgelerde yaşayan ve evlenecek çiftlerin genetik taramadan geçmelerinin önemine dikkat çekti. Dr. Altınkaynak, "Evlenecek çiftlerin her ikisi de taşıyıcı ise, genetik danışmanlık alınmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır" şeklinde konuştu.

DEMİR BAĞLAYICI İLAÇLAR

Ağır Talasemi vakalarında, hastaların düzenli kan transfüzyonu gerektiğini ve bu durumun demir birikimine yol açabildiğini belirten Altınkaynak, demir bağlayıcı ilaçlar kullanılarak bu sorunların önlenebileceğini söyledi. Ayrıca, nadiren de olsa kan transfüzyonları yoluyla bulaşıcı hastalıkların da görülebileceği uyarısında bulundu.

GÖRÜLME SIKLIĞI AZALTILABİLİR

Talasemi hakkında farkındalık yaratmayı amaçlayan ve hastalığın önlenmesi ile erken tanısı hakkında bilgiler veren Dr. Altınkaynak, "Talasemi, tamamen önlenebilir bir hastalık olmasa da, alınacak önleyici önlemlerle hastalığın görülme sıklığı azaltılabilir ve ciddiyeti yönetilebilir" dedi.

TALASEMİ NEDİR?

Akdeniz Anemisi (Talasemi), genetik bir hastalık olup, belirli bir tedavi olmaksızın ilerleyen bir durumdur. Hastalığın ilerlemesi, genellikle bireyin taşıdığı genetik mutasyonların türüne ve şiddetine bağlıdır. İlerleyen durumlar genellikle daha şiddetli semptomlara ve komplikasyonlara neden olabilir