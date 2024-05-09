Bahar yorgunluğuyla baş etmenin “Püf” noktaları gece 6-8 saat uyuyun

Güne başlarken Akdeniz tipi olarak da adlandırılan yumurta, zeytin, beyaz peynir, domates, bol yeşillik ve salatalık gibi besinlerden oluşan kahvaltının seçilmesini belirten Dr. Meriç Zeydan, "Doğal yollardan C vitamini almaya özen gösterin. Bunun yanı sıra gün içerisinde susamayı beklemeden en az 2 buçuk ila 3 litre su tüketin, kafein tüketiminizi ise sınırlandırın. Kış aylarında kısmen hareketsiz kalan vücudunuza esneklik kazandırmak için yoga ve pilates yapın. Bunun için özellikle sabah güneşinden faydalanarak yapılan esneme ve gevşeme hareketleri vücudun güne zinde başlamasını sağlayacak, aynı zamanda kışın yoksun kalınan D vitamini almasına da yardımcı olacaktır" diye konuştu.

En faydalı aktivitelerden birinin yürüyüş olduğuna dikkat çeken Dr. Zeydan, "Bu nedenle vücudun kaybettiği tempoyu tekrar kazanmak için kış aylarında soğuk ve yağışlı havalar nedeniyle ara verilen yürüyüşlere tekrar başlamanın tam zamanı. Haftanın en az 5 günü, orta ve hızlı tempo ile yaklaşık 45 dakika yapılacak yürüyüşler, hem kalp-damar sağlığını koruyacak hem kan şekerini dengede tutmayı sağlayacak hem de yaza fit girilmesine yardım edecek" şeklinde konuştu.

Bahar yorgunluğunun yoğun çalışma temposu ile birleştiğinde çekilmez bir hal aldığın da vurgu yapan Dr. Zeydan "Bu durumu aşmanın yollarından biri de kısa bir tatile çıkmak veya kamp yapmak. Bunun için hafta sonuna aile veya arkadaşlarla birlikte 2 günlük bir tatil planlanmalı Ama bu tatile iş götürülmemeli. Bu süre zarfında ise sadece yatmak yerine, gittiğiniz yerde görülecek ne varsa yürüyerek ya da bisiklet kiralayarak keşfedilmeye çalışılmalı. Bu şekilde hem daha dinç hissedilecek hem de kalp-damar sağlığına fayda sağlanmış olacak" ifadelerini kullandı.