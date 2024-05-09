Mirza yaşasın

Mirza Bebeğin babası Murat Yürür, ilaç için Dubai'den 1 milyon 819 bin 500 dolar teklif aldıklarını belirterek, "Mevsimlik işçiyim. Gündelik yevmiye ile çalışan bir insanım bu ilacı nasıl alayım?" dedi. Spinal Musküler Atrofi (SMA) tanısı konulan bebeklerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Tedavi için gerekli olan ilaçların pahalılığı aileleri yardım toplama kampanyalarına itiyor. Bu ailelerden biri de Diyarbakır'da yaşayan Yürür ailesi.

TEDAVİ İÇİN 1 MİLYON 819 BİN 500 DOLAR LAZIM

SMA Tip-1 tanısı konan ailenin 16 aylık çocuğu Mirza'nın tedavi olabilmesi için 1 milyon 819 bin 500 dolar, yani Türk Parası ile 58 milyon 722 bin 761 TL. Değerindeki ilacı alması gerekiyor. Mevsimlik işlerde çalışan baba Murat Yürür, 20 günlükken çocuğuna SMA tanısı konulduğunu ve ilacının Almanya, Amerika ile Dubai Emirliği'nde bulunduğunu söyledi. İlaç için Dubai'den 1 milyon 819 bin 500 dolar teklif aldıklarını anlatan Baba Yürür, "Mevsimlik işçiyim. Yazın gider pamuk, mısır gibi ekilen alanları sularım ve çocuklarımı geçindiririm. Gündelik yevmiye ile çalışan bir insanım, bu ilacı nasıl alayım?" diye sordu.

HAYIRSEVERLERDEN DESTEK BEKLİYOR

Evde kendisinden başka çalışan olmadığını belirten Baba Yürür, başlattıkları yardım kampanyası için stand kurduklarını ve hayırseverlerin yardımını beklediklerini söyledi. Bir çocuğunun sırf standa bakabilmesi için okula ara verdiğini aktaran Baba Yürür, yardımseverlerden destek beklediklerini söyledi.

"EVLADIMIN ACI ÇEKMESİNİ İSTEMİYORUM"

Mirza Yürür'ün annesi Saadet Yürür de, herkesin evladını görmesi ve duymasını isteyerek, "Evladımın daha fazla acı çekmesini istemiyorum. Herkesin evladıma destek vermesini istiyorum. Evladımın elinden tutsunlar. 1 yaşında olan evladımın 2 yaşına kadar bu ilacı alması gerekiyor. Eğer 2 yaşına kadar bu ilacı alamazsak, evladımı kaybedeceğim. Bir anne olarak, evladımı kaybetmek istemiyorum" şeklinde çağrıda bulundu.

ACILI ANNEDEN DUYARLI VATANDAŞLARA SESLENİŞ!

Hayırsever ve duyarlı vatandaşlara seslenen acılı anne Saadet Yürür, şunları söyledi: "Lütfen evladımın elinden tutun. Evladımın yerine mezar taşına sarılmak istemiyorum. Bunu gerçekten söylüyorum. Çok büyük bir yük, zor bir meblağ. Tek başımıza bu parayı toplayamayız. Duyarlı insanlara sesleniyorum; Anne babalara sesleniyorum. Evladımı görün, evladımın sesini duyun. Evladım daha fazla acı çekmesin. Şuan ellerinden yamulma var, göğsünde çökme var. Daha fazla hasar görmeden bu ilacı almamız gerekiyor."