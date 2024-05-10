Elektronik sigarada uyuşturucu tehlikesi

Akciğer sağlığının korunması için çalışmalarını sürdüren Türk Toraks Derneği'nin Kıbrıs'ta düzenlenen 27. Yıllık Kongresi'nde, içinde birden çok aroma bulunan elektronik sigaralardaki büyük tehlikeye dikkat çekildi.Türk Toraks Derneği Üyesi ve Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Elif Dağlı ile gençleri ve hatta çocuklarımızı saran bu büyük tehlikeyi konuştum. Prof. Dr. Dağlı, "Elektronik sigara yasal olmasa da ülkemizde de satılmaktadır. Dünya genelinde çocuklar ve gençlerde kullanımı pandemi haline geldi. Salgın gibi artıyor" uyarısında bulundu. Prof. Dr. Dağlı, elektronik sigaraların sosyal medya aracılığıyla özendirildiğini ve internetten yasak olmasına rağmen satışlarının yapıldığını belirterek "İnternette içinde kenevir gibi uyuşturucu maddelerin olduğu sigaralar satılıyor. Bunlar denetlenmiyor. İçlerinde uyuşturucu madde var. Bilinçli olarak konulmuş gibi görünüyor" dedi.Prof. Dr. Dağlı, bir araştırma sonucunu içeren bildiriyi örnek olarak göstererek, şu çarpıcı detaya dikkat çekti: "Türkiye'de satışı serbest olmayan ve uyuşturucu madde içeren elektronik sigaraların, Türkçe sunum yapan 55 e-Ticaret sitesinde satılmakta olduğu tespit edildi. Sigara firmaları, artık tütün işinden çıkıyor. Çünkü, tütün tarımı ve işçisiyle uğraşmak istemiyorlar. Ayrıca yasalar çıktığından mahkemeye verilmek istemiyorlar. Bu nedenle çok fazla bilinmediği için herkesi kandırabilecekleri 'yeni ürün' adı altında piyasadalar. Bu ürünler, elektronik sigaralar ve ısıtılmış aromalı ürünler. Bu ürünlerin bazılarının içinde nikotin yok uyuşturucu madde var veya hem nikotin hem uyuşturucu madde hem aroma var. Bunlar solunduğunda alınan nikotin miktarı sigaradan çok daha fazla."PROF. Dr. Dağlı, tütün endüstrisinin yakın gelecekte tütün yerine kenevir ürünleri pazarlayacağını beyan etmesine dikkat çekerek, yapılan araştırmanın çarpıcı sonuçlarını paylaştı. Prof. Dr. Dağlı "Ayrıca tütün endüstrisi elektronik sigara ile varlığını sürdürme ve kârını artırma stratejisi de bilinmektedir. Tütün kontrolü konusunda çalışan uzmanlar olarak, sosyal medya aracılığıyla kenevir içeren elektronik sigara kartuşlarının legal olarak piyasaya sürülebilmesi için ülkemizde zemin hazırlandığı konusunda endişeliyiz. Türkiye'de satışı serbest olmayan ve uyuşturucu madde türevleri olan 'kannabinoid' içeren e-sigaraların (vaping ürünlerin) e-ticaret sitelerinde alenen satılmakta olduğu tespit edildi. Bunların içinde uyuşturucu türevleri olduğuna dair verilerimiz bulunmaktadır" dedi.Uyuşturucu madde içeren bu sigaraların beyinde bulanıklık ve bağımlılık yaptığına dikkat çeken Prof. Dr. Dağlı, "Emniyet güçlerinin ve bütün sağlık birimlerinin konuya el atması gerekmektedir. Akciğer hasarına neden oluyor. Ve ölümler meydana geliyor. Tütün kontrolünü çok ciddi ele almamız lazım" dedi.TÜRK Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Nurdan Köktürk de Türkiye'de satışı yasak olan e-sigara olarak da anılan elektronik sigara ve ısıtılmış ürünlerin yurt dışından da teminin engellenmesi gerektiğini belirterek, çağrıda bulundu. Prof. Dr. Köktürk, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir görüşme yaptıklarını belirterek, "KKTC'de bu ürünlerin satışının yasaklanmasını arzu ettiğimizi bildirdik. Bunun çok önemli bir tehlike ve gelecek nesiller için bir tehdit olduğunu vurguladık. Çünkü, bir nesil tehlike altında. Kendileri de 'Sigaraya Hayır' dediler. Bir düzenleme yapılması için beklenti içine girdik. Bu ürünlerin hem Kıbrıs'ta kullanımının ve erişiminin engellenmesi hem de Türkiye'ye girişinin durdurulması gerekiyor" dedi.