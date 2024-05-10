Güçlendirilen Balcalı Hastanesi hasta kabulüne başladı

Balcalı Hastanesi'ni ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel, içerisinde tüm hastane yapılarını besleyen havalandırma mekanik, santral ve elektrik sistemlerinin montaj ve inşaat kırım işlerinin yapıldığı B blok güçlendirme yapım işi çalışmalarını yerinde denetledi.

Balcalı Hastanesi poliklinik bloğunun bir bölümün taşınma işlemlerinin sona ermesiyle Nisan sonu itibariyle hasta kabulüne başlandığını ifade eden Prof. Dr. Tuncel, tüm iç mimari düzenlemelerinin Mayıs ayı sonunda bitirilmesinin hedeflendiğini kaydetti. Tüm alanlarda uzman ve deneyimli kadroyla hastalarının yanında olduklarını vurgulayan Prof. Dr. Tuncel, "Hastalarımızın bizim başımızın tacı; onların sağlığı ve konforu bizim önceliğimiz. Hastalarımıza en güvenli ortamları sağlamak için üniversitemiz tüm gücü ile çalışıyor" dedi.