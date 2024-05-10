Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Sağlık Haberleri Güçlendirilen Balcalı Hastanesi hasta kabulüne başladı
Giriş Tarihi: 10.5.2024 15:44

Güçlendirilen Balcalı Hastanesi hasta kabulüne başladı

Güçlendirme çalışmaları tamamlanıp tüm iç mimari düzenlemelerinin Mayıs ayı sonunda bitirilmesi planlanan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Poliklinik bloğunun bir bölümün taşınma işlemleri sona erdi hasta kabulüne başlandı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Güçlendirilen Balcalı Hastanesi hasta kabulüne başladı

Balcalı Hastanesi'ni ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel, içerisinde tüm hastane yapılarını besleyen havalandırma mekanik, santral ve elektrik sistemlerinin montaj ve inşaat kırım işlerinin yapıldığı B blok güçlendirme yapım işi çalışmalarını yerinde denetledi.

Balcalı Hastanesi poliklinik bloğunun bir bölümün taşınma işlemlerinin sona ermesiyle Nisan sonu itibariyle hasta kabulüne başlandığını ifade eden Prof. Dr. Tuncel, tüm iç mimari düzenlemelerinin Mayıs ayı sonunda bitirilmesinin hedeflendiğini kaydetti. Tüm alanlarda uzman ve deneyimli kadroyla hastalarının yanında olduklarını vurgulayan Prof. Dr. Tuncel, "Hastalarımızın bizim başımızın tacı; onların sağlığı ve konforu bizim önceliğimiz. Hastalarımıza en güvenli ortamları sağlamak için üniversitemiz tüm gücü ile çalışıyor" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Güçlendirilen Balcalı Hastanesi hasta kabulüne başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA