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Giriş Tarihi: 11.5.2024 15:05

Tüp bebek aileleri Anneler Günü etkinliğinde buluştu

Adana'da özel bir hastanede tüp bebek tedavisi görerek çocuk sahibi olan aileler ve çocukları, anneler günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte buluştu. Hastanenin konferans salonunda düzenlenen etkinliğe katılan anneler ve çocukları birlikte pasta kesti. Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanları Dr. Feza Burak ve Dr. Hamdi Karanfil ve hastane personeli çocuklarla yakından ilgilendiler.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Tüp bebek aileleri Anneler Günü etkinliğinde buluştu

Dr. Feza Burak, çocuk sahibi olmak isteyen ailelerin çaresiz kaldıklarını düşündükleri anda başvurdukları tüp bebek tedavisi sayesinde anne-baba olma şansını yakaladıklarını söyledi. Dr. Karanfil ise, günümüzde tüp bebek tedavisinde geliştirilen yeni yöntemler sayesinde başarı oranlarının geçmişe göre çok daha fazla olduğunun altını çizdi.



Etkinlik, çocuklar için hazırlanan pastanın kesilmesi ve hastane palyaçosunun yaptığı neşeli gösterilerin ardından topluca hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.

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Tüp bebek aileleri Anneler Günü etkinliğinde buluştu
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