Tüp bebek aileleri Anneler Günü etkinliğinde buluştu

Dr. Feza Burak, çocuk sahibi olmak isteyen ailelerin çaresiz kaldıklarını düşündükleri anda başvurdukları tüp bebek tedavisi sayesinde anne-baba olma şansını yakaladıklarını söyledi. Dr. Karanfil ise, günümüzde tüp bebek tedavisinde geliştirilen yeni yöntemler sayesinde başarı oranlarının geçmişe göre çok daha fazla olduğunun altını çizdi.





Etkinlik, çocuklar için hazırlanan pastanın kesilmesi ve hastane palyaçosunun yaptığı neşeli gösterilerin ardından topluca hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.