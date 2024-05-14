Rektör Özkan: Akdeniz’de Ar-Ge lisansta başlar

Akdeniz Üniversitesi Araştırmaları Geliştirme ve Koordinasyon Kurulu (ARGEK) ile Mühendislik Fakültesi Araştırmaları Geliştirme Komisyonu (AGEK) tarafından TÜBİTAK Projeleri Çalıştayı düzenlendi. Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen TÜBİTAK 2209A ve 2209B Projeleri Çalıştayına Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Özen, dekanlar, projelerde ödül alan akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

BİLİM OLMADAN BİR ÜLKENİN GÜÇLÜ OLMASI SÖZ KONUSU DEĞİL

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ve 2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programları kapsamında destek almaya hak kazanan değerli öğrencilerimize ve onlara bu yolda rehberlik eden kıymetli hocalarımıza teşekkür belgelerini sunmak üzere bir araya geldik. "Akdeniz'de Ar-Ge Lisansta Başlar" sloganıyla öğrencilerimizi bilimsel araştırma programlarına dahil olmaları konusunda teşvik etmek, son dönemdeki en önemli hedeflerimizden biri oldu. Çünkü biliyorsunuz bilim olmadan bir ülkenin güçlü olması söz konusu değil. Bilim yapacak en önemli kurumlarda üniversiteler ve sizlerseniz." dedi.

ÖĞRETİM ÜYELERİNİ ZORLAYIN, PROJELERE DAHİL OLUN

Öğrencilerden bir ricası olduğunu söyleyen Rektör Özkan "Öğretim üyelerini zorlayın, projelere dahil olun. Çünkü o zaman daha çok keyif alacaksınız mesleğinizden. Çünkü mutfakta yapılan bilim o kadar kıymetli ve eğlenceli ki bu anlamda ne kadar çok hocalarınızı zorlarsanız o kadar gelişeceksiniz bunu hep beraber göreceğiz. Bu tür etkinlikler bizim Araştırma Üniversitesi olma yolunda hedeflerimizi, adımlarımızı büyütüyor. Araştırma Üniversitesi olmamızın şöyle bir katkısı var hepimize. Hem kadrolarımızın daha geniş alabileceğiz hem de Ar-Ge projelerine ve BAP projelerinden daha yüksek pay alabileceğiz. Bu anlamda ve elbette marka değerimizi yükselteceğiz." şeklinde konuştu.

SİZİN MARKA DEĞERİNİZDE YÜKSELECEK

Rektör Özkan, "Siz şu an Akdenizlisiniz ama ömür boyu Akdenizli olacaksınız buradan mezun olunca da üniversitenin marka değeri yükselince sizin marka değeriniz yükselecek. Bu anlamda verdiğiniz katkı üniversiteye hem şahsiyet, topluluk adına çok kıymetli. Hepinizi çok seviyoruz. Bir tek beklentimiz var. Lütfen bize projelerle gelin. Hocam şunu yapmak istiyoruz diye biz burada size destek olmak için zaten buradayız. Hem kulüplere hem sizin projelerinize. Lütfen bizi hepimizi daha çok sıkıştırıp proje anlamında sizin sosyal gelişiminiz için de kültürel bazı şeyler yapmayı planlıyoruz. Yapacağız da inşallah ama burada sizin katkınız çok kıymetli. Bu anlamda hakikaten burada çok öğrenci görmek çok mutlu etti beni. 106 proje sayımız inşallah ilerleyen zamanda 300, 400 olur. Ama dediğim gibi burada sizin ruhunuz katmanız çok kıymetli. Ayaklarınıza sağlık, iyi ki varsanız." ifadelerini kullandı.

AR-GE KÜLTÜRÜNÜN LİSANS DÜZEYİNDE YAYGINLAŞTIRILMASI KIYMETLİ

İlk defa lisans öğrencilerine yönelik projelere teşekkür takdim edilmesi konusunda program düzenlendiğini söyleyen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Özen, "Araştırma Üniversitesi aday statüsüne yükseldik. Önümüzde 2 yıllık bir süreç var. Ama eğitim de çok önemli eğitimde niteliğin artırılması, bu süreci öğrencilerimizin de dahil edilmesi, Ar-Ge kültürünün lisans düzeyinde yaygınlaştırılması da çok kıymetli. Aslında bu çabamız da bu yönde. Üniversiteniz ARGEK kurulunda 2023 yılında proje alan öğrencilerimize ve danışman hocalarımıza bir teşekkür belgesi takdim edelim diye görüşmüştük. Mühendislik Fakültesi AGEK komisyonumuz da bu koordinasyonu üstlendi. Ayşe Muhammedoğlu hocam, Mehmet Torun hocam, Mühendislik Fakültesi dekanlığı ve komisyon üyelerimize emekleri için çok teşekkür ediyorum. Başarılı güzel bir etkinlik olmasını diliyorum. Bugün 106 civarında bir projemiz var, önümüzdeki yıl bunu 200'ün üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedefi de birlikte nasıl çıkarabiliriz? Bugün aslında bunu inceleyeceğiz." dedi.

ÖĞRETİM ÜYELERİNE VE ÖĞRENCİLERE BELGE TAKDİMİ

Açılış konuşmalarının ardından programda Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Bilge 2209A Projeleri Bilgilendirme Sunumu, Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Kesmez 2209B Projeleri Bilgilendirme Sunumu yapıldı. Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Halil Çolak'ın moderatörlüğünü yaptığı panelde Proje Almış Öğrencilerle Tecrübe Paylaşımı gerçekleştirildi. Panel sonrasında öğretim üyelerine ve öğrencilere belge takdim töreni gerçekleştirildi.