Karabiberli zerdeçalla süper etki

Ana vatanı Çin ve Hindistan olan zerdeçal; öksürük, soğuk algınlığı gibi üst solunum yolu hastalıkları başta olmak üzere deri hastalıklarından eklem rahatsızlıklarına kadar çok geniş bir alanda kullanılıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren, "Karabiber içeriğindeki piperin sayesinde zerdeçal içeriğindeki kurkuminin etkinliğini 2 bin kat daha arttırır. Bu sayede kurkuminin emilimi ve faydasını arttırır. Yani karabiberle zerdeçal birlikte tüketildiğinde zerdeçaldan maksimum fayda sağlanır" dedi. Eren, zerdeçalın faydalarının saymakla bitmeyeceğini söyleyerek, Alzheimer hastalığına dikkat çekti: "Alzheimer, protein plaklarının birikimine bağlı olarak beyin hücrelerinin ölümünden kaynaklanan ilerleyici bir bilişsel hastalıktır. Zerdeçal bitkisinde bulunan kurkumin, hem oksidatif stresi azaltarak hem de protein birikimini önleyerek Alzheimer hastalığının gelişimini ve ilerlemesini yavaşlatmaya yardımcı olur."
İNSÜLİNİ DESTEKLER
Eren, zerdeçalın, diyabet hastalarında insülinin dengelenmesine de destek olduğunu belirterek "Vücutta insülin duyarlılığını artıran kurkuminin, enzimatik tepkimeleri etkileyerek fayda sağladığı düşünülüyor. Yapılan bir çalışmada kurkumininin etkisinin çok kuvvetli olduğunu ortaya çıkarmıştır" dedi.
DOKTORUNUZA DANIŞARAK KULLANIN
Eren,
zerdeçal tıbbi açıdan çeşitli faydalara sahip olan bir gıda olsa da kontrolsüz tüketiminden kaçınılması gerektiğini belirterek "Kronik hastalığı olan veya birden fazla çeşit ilaç kullanan kişiler yan etki ve ilaç etkileşimi açısından risk altında bulunurlar. Bu yüzden bu kişiler, zerdeçal tüketimi konusunda hekimlerine danışarak hareket etmeli" dedi.
ŞİFA İKSİRİ GİBİ
Eren,
zerdeçalın faydalarını şöyle sıraladı:
KALP HASTALIKLARINDAN KORUR:
Zerdeçalın içindeki kurkumin maddesi kardiyovasküler hastalıklardan korunmada büyük faydalar sağlar. Yapılan çalışmalar zerdeçalın; kalp yetmezliği, kalp kası hastalıkları, kalp krizi, inme ve şeker hastalığı ile ilişkili kardiyovasküler semptomlar gibi hastalıklara karşı korumada destekleyici olduğunu belirlemiştir.
GRİPLE MÜCADELEDE ETKİN:
Zerdeçalın, uçuk ve griple mücadelede önemli bir yeri var. Kurkumin, uçuk ve grip de dahil olmak üzere çeşitli virüslerle savaşmanıza yardımcı olabilir.
OBEZİTEDEN KORUR:
Zerdeçal, obeziteye sahip kişiler için de önemli faydalara sahiptir. Kurkumin adipoz doku denilen yağ kaplı hücrelerden oluşan yapının inflamatuvar salgılarını azaltarak obeziteden korunmayı destekler.
PROSTAT KANSERİNDE KONTROLSÜZ ÇOĞALMAYI ENGELLER:
Zerdeçal büyüme faktörü ve nükleer faktör gibi birçok hücre yoluna müdahalede bulunarak, prostat kanserinde hücrelerin kontrolsüz çoğalmasına etki ederek, kontrollü hücre ölümlerinin sağlanmasına yardımcı olabilir.
DEPRESYONLA MÜCADELEYİ ARTIRIR:
Kurkuminin majör depresif bozukluğa iyi geldiği gözlemlenmiştir. Zerdeçalın bu etkiye nörobiyolojik maddelerin miktarlarını azaltarak, arttırarak veya metabolize olmalarını sağlayarak sebep olduğu düşünülüyor.
EKLEM AĞRILARINA İYİ GELİR:
Zerdeçal, adet öncesi semptomları hafifletmesinin yanında kas kramplarını da azaltabilir. Ayrıca eklem ağrısını, sertliğini ve iltihaplanmayı hafifletmeye destek olur.
HAZIMSIZLIĞI ÖNLER:
Metabolizmayı düzenleme, proteinlerin sindirimini kolaylaştırma, midenin asitlere karşı dayanıklılığını sağlama, mide mukozasını kaplayan mukusu arttırma, mide suyunun asitlik derecesini ayarlama gibi süreçlere de yardımcı olur.
YARALARI İYİLEŞTİRİR:
Kurkuminin yara iyileşmesi üzerine olumlu etkileri bulunur.
DETOKS SUYU TARİFİ
2 fincan Hindistan cevizi suyu
2 çay kaşığı rendelenmiş taze zerdeçal veya 1 çay kaşığı toz zerdeçal
1 çay kaşığı rendelenmiş taze zencefil
1 adet portakal veya limonun suyu
1 orta boy havuç
1 çay kaşığı bal
1 tutam karabiber
YAPILIŞI: Derin bir kapta karıştırılır. Daha sonra blenderda çırpılarak içmeye hazır hale getirilir.