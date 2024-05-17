Karabiberli zerdeçalla süper etki

Ana vatanı Çin ve Hindistan olan zerdeçal; öksürük, soğuk algınlığı gibi üst solunum yolu hastalıkları başta olmak üzere deri hastalıklarından eklem rahatsızlıklarına kadar çok geniş bir alanda kullanılıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren, "Karabiber içeriğindeki piperin sayesinde zerdeçal içeriğindeki kurkuminin etkinliğini 2 bin kat daha arttırır. Bu sayede kurkuminin emilimi ve faydasını arttırır. Yani karabiberle zerdeçal birlikte tüketildiğinde zerdeçaldan maksimum fayda sağlanır" dedi. Eren, zerdeçalın faydalarının saymakla bitmeyeceğini söyleyerek, Alzheimer hastalığına dikkat çekti: "Alzheimer, protein plaklarının birikimine bağlı olarak beyin hücrelerinin ölümünden kaynaklanan ilerleyici bir bilişsel hastalıktır. Zerdeçal bitkisinde bulunan kurkumin, hem oksidatif stresi azaltarak hem de protein birikimini önleyerek Alzheimer hastalığının gelişimini ve ilerlemesini yavaşlatmaya yardımcı olur."Eren, zerdeçalın, diyabet hastalarında insülinin dengelenmesine de destek olduğunu belirterek "Vücutta insülin duyarlılığını artıran kurkuminin, enzimatik tepkimeleri etkileyerek fayda sağladığı düşünülüyor. Yapılan bir çalışmada kurkumininin etkisinin çok kuvvetli olduğunu ortaya çıkarmıştır" dedi.Eren,zerdeçal tıbbi açıdan çeşitli faydalara sahip olan bir gıda olsa da kontrolsüz tüketiminden kaçınılması gerektiğini belirterek "Kronik hastalığı olan veya birden fazla çeşit ilaç kullanan kişiler yan etki ve ilaç etkileşimi açısından risk altında bulunurlar. Bu yüzden bu kişiler, zerdeçal tüketimi konusunda hekimlerine danışarak hareket etmeli" dedi.zerdeçalın faydalarını şöyle sıraladı:Zerdeçalın içindeki kurkumin maddesi kardiyovasküler hastalıklardan korunmada büyük faydalar sağlar. Yapılan çalışmalar zerdeçalın; kalp yetmezliği, kalp kası hastalıkları, kalp krizi, inme ve şeker hastalığı ile ilişkili kardiyovasküler semptomlar gibi hastalıklara karşı korumada destekleyici olduğunu belirlemiştir.Zerdeçalın, uçuk ve griple mücadelede önemli bir yeri var. Kurkumin, uçuk ve grip de dahil olmak üzere çeşitli virüslerle savaşmanıza yardımcı olabilir.Zerdeçal, obeziteye sahip kişiler için de önemli faydalara sahiptir. Kurkumin adipoz doku denilen yağ kaplı hücrelerden oluşan yapının inflamatuvar salgılarını azaltarak obeziteden korunmayı destekler.Zerdeçal büyüme faktörü ve nükleer faktör gibi birçok hücre yoluna müdahalede bulunarak, prostat kanserinde hücrelerin kontrolsüz çoğalmasına etki ederek, kontrollü hücre ölümlerinin sağlanmasına yardımcı olabilir.Kurkuminin majör depresif bozukluğa iyi geldiği gözlemlenmiştir. Zerdeçalın bu etkiye nörobiyolojik maddelerin miktarlarını azaltarak, arttırarak veya metabolize olmalarını sağlayarak sebep olduğu düşünülüyor.Zerdeçal, adet öncesi semptomları hafifletmesinin yanında kas kramplarını da azaltabilir. Ayrıca eklem ağrısını, sertliğini ve iltihaplanmayı hafifletmeye destek olur.Metabolizmayı düzenleme, proteinlerin sindirimini kolaylaştırma, midenin asitlere karşı dayanıklılığını sağlama, mide mukozasını kaplayan mukusu arttırma, mide suyunun asitlik derecesini ayarlama gibi süreçlere de yardımcı olur.Kurkuminin yara iyileşmesi üzerine olumlu etkileri bulunur.2 fincan Hindistan cevizi suyu2 çay kaşığı rendelenmiş taze zerdeçal veya 1 çay kaşığı toz zerdeçal1 çay kaşığı rendelenmiş taze zencefil1 adet portakal veya limonun suyu1 orta boy havuç1 çay kaşığı bal1 tutam karabiberYAPILIŞI: Derin bir kapta karıştırılır. Daha sonra blenderda çırpılarak içmeye hazır hale getirilir.