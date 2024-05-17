Rektör Özkan: Bütün dünyada kullanılan teknik Özkan Tekniği

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan 10'uncu Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi ve 3'üncü Ulusal Acil El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Kongresi'ne katıldı.Acil El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Derneği, Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği, Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı iş birliğinde düzenlenen kongrelerde alanında uzman isimler tecrübelerini paylaştı. Türkiye'nin yanı sıra Güney Kore'den Dr. JP Hong, İtalya'dan Dr. MarcoInnocenti, İspanya'dan Dr. Pedro C. Cavadas ve Dr. Francisco del Pinal, Kanada'dan Dr. Don Lalonde ve Finlandiya'dan da Dr. Sinikka Suominen kongrelere katılarak robotik mikrocerrahi başta olmak üzere alanla ilgili güncel gelişmelerin anlatıldığı sunumlar yaptı.

BU ÇEŞİTLİLİKTE NAKİL YAPILAN DÜNYADA TEK MERKEZİZ

Kongrede Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan 'Rahim nakli: Dünyadaki ilk başarılı olgudan günümüze son durum' başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Oturum Başkanlığını Prof. Dr. Cenk Demirdöver, Prof. Dr. Hakan Uzun'un yaptığı oturumda konuşan Prof. Dr. Özlenen Özkan, Akdeniz Üniversitesi olarak şimdiye kadar 5 çift kol ve 2 uterus nakli yaptıklarını belirterek bu çeşitlilikte nakil yapabilen dünyada tek merkez olduklarını söyledi.

BÜTÜN DÜNYADA KULLANILAN TEKNİK ÖZKAN TEKNİĞİ

Özellikle dünyada ilk olan başarılı kadavradan rahim naklinin dünyada büyük ilgi uyandırdığını vurgulayan Prof. Dr. Özlenen Özkan,"Uterustransplantasyonu ilk kez 2001 yılında Suudi Arabistan'da yapıldı bir canlıdan ancak 99 gün sonra geri alınmak durumunda kalındı. 11 yıl kadar herhangi bir ülke buna girişmedi. Biz 2011 yılında dünyadaki ilk kadavradan rahim naklini başarıyla gerçekleştirdik. Bir kadavradan multi organ transfer edildi. Burada önemli olan şey bu bir Özkan Tekniği. Şu anda bütün dünyada kullanılan teknik Özkan Tekniği bunu gururla söyleyebilirim." dedi.

DÜNYAYA BU ALANDA REHBERLİK YAPTIK

Özkan Tekniği hakkında bilgi veren Rektör Özkan, "Uterus transplantasyonunda bizden önce yapılan hayvan deneylerinde ki en büyük handikap uterusun özellikle gebelikte dönmesiydi. Biz onun için alternatif geliştirdik ve ligomentleri düzgün bir şekilde onararak çok güzel bir destek sağladığımız için hiçbir olgumuzda bir rotasyonla karşılaşmadık." ifadelerini kullandı. Rahim naklinin birçok ülkeden çok merak edildiğini ve bu anlamda destek talepleri geldiğini dile getiren Prof. Dr. Özkan, "Bizim ameliyatımızdan hemen bir hafta sonra ki bu işle en çok uğraşan ekip İsveç ekibiydi. İsveç ekibi bir hafta sonra bizim ziyaretimize geldi ve birçok detayı aldılar bizden. Hatta sonraki süreçte onların devletten izin alırken de yardımlarımız oldu. Birçok ekip faydalandı tecrübelerimizden." şeklinde konuştu.

TEKRAR BİR KADIN DOĞUM STAJI YAPTIK DİYEBİLİRİM

Rahim nakli sonrası gebelik sürecinde yaşadıklarını anlatan Rektör Özkan, "26 Haziran 2020 yılında dokuzuncu yılında sezaryen planladık. Dokuzuncu yılda sağlıklı bir doğumla dünyanın ilk rahim naklinde başarıya ulaştık. Bir erkek bebek dünyaya geldi, 760 gramdı. 28 haftalık olarak dünyaya geldi. Yaklaşık 3 ay kadar üniversitemizde takibi oldu. Ömer Özkan bebeği evine çok sağlıklı bir şekilde gönderdik. Ama hani o süreci bir Allah bilir, biz biliriz. Tekrar bir kadın doğum stajı yaptık diyebilirim." dedi.

DÜNYADA 72 RAHİM NAKLİNDE 35 DOĞUM GERÇEKLEŞTİ BİZ DE 2'DE 2

Akdeniz Üniversitesi'nin ardından İsveç, Çin, Almanya, ABD, Çek Cumhuriyeti, Hindistan, Brezilya, Sırbistan ve Lübnan'da rahim nakilleri yapıldığı bilgisini paylaşan Rektör Özkan, "İsveç, Çin, Almanya, Hindistan ve Lübnan canlıdan, ABD, Çek Cumhuriyeti, Brezilya ve Sırbistan da kadavradan rahim nakli yapılan merkezler. Bugüne kadar yaklaşık 72 hastaya transplantasyon yapıldı. Bunun 54'ü canlı, 18'i de kadavradan ve yaklaşık olarak başarı yüzde 77. Kliniğimizdeki iki hastanın ikisi de yaşıyor. Başarı oranı yüzde 100 kliniğimizde. Ve bu vakalardan 35 tane doğum oldu bugüne kadar dünyada." şeklinde konuştu.

HER İKİ VAKADA HAKİKATEN BİZİ YAŞLANDIRDI

Bu süre içerisinde Akdeniz Üniversitesi olarak ikinci rahim nakliyle de başarıya ulaştıklarını hatırlatan Rektör Özkan, "İkinci rahim naklinde de 30 haftaya kadar dayanabildi anne, 30 haftada tansiyon belirtileri başlamıştı. Anne böyle olunca 30. haftada bir kız bebeği dünyaya getirdik. Ömer Özkan bebeğin ikinci yılında Özlenen bebekte birinci ayında beraberce sağlıcakla aileleriyle evlerine gittiler. Burada bizim literatüre kazandırdığımız yayınlar birçok yönüyle rahim, anne, transplantasyon anlamında birçok yayın kazandırdık. Burada güzel olan şey şu, bu dünyanın artık başarılı ilk rahim nakli bunu gururla söyleyebilirim ülkemizde. Her iki vakada hakikaten bizi yaşlandırdı. Ömer Özkan'ın beyaz saçlarının çok büyük kısmı bana ait değildir, onu da ifade edeyim." ifadelerini kullandı. Rahim nakli konusunda yaşanan olumlu sonuçları ve ilerleyen yıllarda bu nakilleri yapmayı düşünen katılımcılara tavsiyelerde bulunan Rektör Özkan, katılımcıların sorularını da tek tek yanıtladı.

Kongrede Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan da Genel Mikrocerrahi başlıklı oturuma başkanlık yaptı. Prof. Dr. Ömer Özkan oturumda ayrıca EkstremRekonstrüktifMikrocerrahi başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.