İmmünoterapi tedavisi ilerlemiş kanserde dahi etkili

Kanser İmmünoterapisi Derneği Başkanı ve İç Hastalıkları ve Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Timuçin Çil, "Kanser çağımızın en önemli hastalıklarından birisi. Görülme oranı hızla artıyor. Amerika'da en çok ölüme neden olan 2. hastalık olarak görülüyor. Türkiye'de de görülme oranı hızla artıyor. Kanser tedavisinde kemoterapi, immünoterapi, radyoterapi, sistemik tedavi seçeneklerinin türü ve akıllı ilaçlar var. Bunların içerisinde immünoterapi çığır açan bir tedavi yöntemi" dedi.

İmmünoterapi ile kanserde başarı şansının her geçen gün arttığını vurgulayan Timuçin Çil, "Bugün kanseri ilerlemiş veya yeni tanı alan hastalarda immünoterapi tedavisi başarı şansını inanılmaz oranda arttırıyor. Çok önemli bir tedavi yöntemi olarak karşımıza çıkıyor. İmmünoterapi çok basit bir şekilde kansere karşı savaşmayı sağlayan bir tedavi seçeneği. İmmünoterapi tedavisi hem erken tanıda hem de ilerlemiş kanserlerde etkili. Bugün immünoterapi birçok kanser türünde başarı şansı gösteriyor. Bugün başarı şansı düşük olarak gözüken akciğer kanserinde dahi çığır açmış durumda. Birçok kanser türünde çığır açan başarı şansı var. Bu tedavi yöntemini herkes bilmeli" diye konuştu.