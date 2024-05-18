Mersin Üniversitesi Öğretim elemanlarına ’Sözlü Bildiri İkincilik’ ödülü

Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Gülay Altun Uğraş, öğretim elemanı Arş. Gör. Dr. Canan Kanat ve doktora öğrencisi Uzm. Hemşire Hasan Şeren ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Serpil Yüksel'in gerçekleştirdiği 'Depremi Yaşayan Nöroşirürji Hemşirelerinin Bireysel ve Mesleki Deneyimleri, Fenemolojik Kalitatif Çalışma' isimli araştırma, Antalya Belek'de düzenlenen 18. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi'nde 'Sözlü Bildiri İkincilik' ödülüne layık görüldü.