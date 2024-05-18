Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Sağlık Haberleri Mersin Üniversitesi Öğretim elemanlarına 'Sözlü Bildiri İkincilik' ödülü
Giriş Tarihi: 18.5.2024 17:05

Mersin Üniversitesi Öğretim elemanlarına 'Sözlü Bildiri İkincilik' ödülü

Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğretim elemanları, Antalya'da düzenlenen 18. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi’nde 'Sözlü Bildiri İkincilik' ödülüne layık görüldü.

Bekir COŞKUN
Mersin Üniversitesi Öğretim elemanlarına ’Sözlü Bildiri İkincilik’ ödülü

Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Gülay Altun Uğraş, öğretim elemanı Arş. Gör. Dr. Canan Kanat ve doktora öğrencisi Uzm. Hemşire Hasan Şeren ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Serpil Yüksel'in gerçekleştirdiği 'Depremi Yaşayan Nöroşirürji Hemşirelerinin Bireysel ve Mesleki Deneyimleri, Fenemolojik Kalitatif Çalışma' isimli araştırma, Antalya Belek'de düzenlenen 18. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi'nde 'Sözlü Bildiri İkincilik' ödülüne layık görüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Mersin Üniversitesi Öğretim elemanlarına 'Sözlü Bildiri İkincilik' ödülü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA