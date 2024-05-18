Gaziantep’e 3 bin yeni sağlıkçı atandı

Kente yapılan sağlık yatırımları hakkında SABAH'a açıklamada bulunan Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin, Gaziantep'in bölge illerine de diğer alanlarda olduğu sağlık hizmeti verdiğini belirterek, "İlimizin ihtiyaçları eni hastaneler hizmete girdi, bazı hastanelerimizin de inşaatları devam ediyor. Bakanlığımız da taleplerimiz doğrultusunda ilimize son 6-7 ayda 3 bini aşkın personel görevlendirdi" dedi.

Kente yapılan sağlık atamalarının 325'inin uzman doktor, 293'ünün pratisyen hekim, 2 bin 391'inin ise sağlık personeli ve diğer yardımcı elemanlar olduğunu belirten Şahin, "Şehir Hastanesi'nin açılmasıyla birlikte sağlık hizmet sunum kapasitesinde artışı büyük oranda sağlamak adına hiçbir hastane kapatılmadan Şehir Hastanesi'nin açılması başlangıçta bize bazı sıkıntılar oluştursa da yeni personel atamalarıyla bu sorunu aştık" diye konuştu.

Dr. Beytullah Şahin, 25 Aralık Devlet Hastanesi yeni binası, Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ek binası, Nizip Devlet Hastanesi, Oğuzeli Devlet Hastanesi, Nurdağı Travma Hastanesi gibi hastanelerin de inşaatlarının hızla devam ettiğini belirtti. Şahin, "Şehitkamil ilçemizde yapılacak 800 yataklı hastanemizin hazırlıkları da devam ediyor. Şu an proje ihale aşamasına geldik. Proje ihalesinin sonuçlanmasıyla da inşaat ihalesi yapılarak hastanemizin hızla tamamlanmasına çalışılacaktır" dedi.

Kentin ve ülkenin uzman hekim ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmak amacıyla Şehir Hastanesi'nde eğitim çalışmalarının başladığını kaydeden Şahin, "Halen bu hastanemizde 58 asistan eğitim almaktadır. Yeni dönemde bu sayının da artacağına inanıyoruz" diye konuştu.