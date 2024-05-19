4.5 yıl daha uzun yaşayacağız

Hakemli dergi The Lancet'ta yayımlanan bir araştırma küresel çapta beklenen yaşam süresine dair yeni öngörüleri ortaya koydu. Araştırma kapsamında 204 ülkedeki risk faktörlerinin incelendiği 2021 Küresel Hastalık Yükü Çalışması'nın bulguları ele alındı. Bilim insanları dünya genelinde beklenen yaşam süresinin, 2022 ile 2050 arasında neredeyse 5 yıl artacağını tespit etti. Kadınların yaşam süresinin 76.2 yıldan 80.5'e, erkeklerin 71.1'den 76'ya çıkacağı tahmin ediliyor. Cinsiyetten bağımsız tahminlere göreyse bu süre zarfında 4.5 yıllık bir artış yaşanarak 73.6'dan 78.1 yıla çıkılacak.