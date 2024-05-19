Bu yiyecekler ruh sağlığına iyi geliyor

ABD merkezli Yahoo Life sitesindeki haberde ruh sağlığına iyi gelen yiyecekler konusunda diyetisyenlerin görüşlerine yer verildi. Diyetisyenler Christine Byrne ve Michelle Routhenstein birçok yiyeceğin ruh sağlığına pozitif ya da negatif etki yaptığını kaydetti. Örneğin dondurma yemenin psikolojik iyi hissettirebileceği ancak fazla şekerli yemenin de zararlı olduğuna dikkat çekildi. Uzmanlar vücut sağlığına da zarar vermeden ruha iyi gelebilecek 6 gıdayı şu şekilde sıraladı: Kabak çekirdeği, yağlı balıklar, avokado, portakal, koyu yapraklı sebzeler, bitter çikolata...