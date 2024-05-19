Katarakt cerrahisinde devrim

Dünyagöz Hastaneleri Grubu'ndan Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Baha Toygar ile neredeyse herkesi bekleyen ve tedavi edilmediği takdirde körlüğe bile neden olabilen katarakt hastalığını konuştum. Op. Dr. Baha Toygar, katarakt ameliyatlarında kullanılan en son teknolojik yöntemlerin, en ince detaylarını benimle paylaştı.Op. Dr. Baha Toygar, "Kataraktı, gözün doğal merceğinin saydamlığını kaybetmesi olarak tarif edebiliriz. Sıklıkla yaşa bağlı olarak ortaya çıksa da doğumdan itibaren her yaşta görülebilmektedir. Oluşmuş bir kataraktın ilaç veya gözlükle tedavisi mümkün değildir. Kataraktın tek tedavisi ameliyattır" dedi.İleri seviyeye gelmiş bir kataraktın, görmeyi belirgin olarak azaltarak, hastanın yaşantısını rahatsız etmeye başladığına dikkat çeken Op. Dr. Baha Toygar, "Katarakt ameliyatı, saydamlığını yitirmiş olan göz merceğinin alınarak, yerine suni bir merceğin yerleştirilmesi prensibine dayanmaktadır. Katarakt ameliyatlarında cerrahın tecrübesi, kullanılan teknoloji ve göz içine konulan merceğin kalitesi ameliyatın başarısını ve en önemlisi hastanın görme kalitesini belirler" diye konuştu.'FemtoSaniye Lazer' yardımlı katarakt cerrahisinde ameliyat öncesi hastanın tüm ölçümleri yapılarak, cihazın kornea üzerinde yapacağı kesinin açısı, şekli ve ölçüsünün cihaza yüklendiği söyleyen Op. Dr. Baha Toygar, operasyonun en ince ayrıntılarını şöyle anlattı: "Gözün 360 derecelik özel fotoğraflar ile görüntüleme işlemi tamamlandıktan sonra cihaz merceğin kapsülünü soyar ve kataraktı parçalara ayırır. Eğer hastanın astigmatı varsa ve astigmat düzeltme işlemi yapılacaksa 'Femto Saniye Lazer' yardımıyla lensin nereye koyulacağı cihaz tarafından kalıcı olarak işaretlenir. Dolayısıyla cerrahın müdahalesi yani insan eliyle yapılan birçok aşama lazer yardımı ile gerçekleştirilir."Op. Dr. Baha Toygar, 'Femto Saniye Lazer' yardımıyla katarakt cerrahisi için hastanın uygun olup olmadığına, yapılacak detaylı tetkikler sonucunda karar verildiğini de belirterek, "Hastanın bu yöntemin kullanımına engel özel bir durumu yok ise neredeyse tüm kataraktlı hastalar için uygulanabilir" dedi.'Femto Saniye Lazer' yönteminin temel özelliğinin, katarakt cerrahisinde kullanılan bıçağın yerini lazer ışınının alması olduğunu belirten Op. Dr. Baha Toygar, şunları söyledi: "'Femto Saniye Lazer' yöntemi sadece lazer değil aynı zamanda detaylı bir görüntüleme sağlar. 'FAKO' yönteminde göz 360 derece özel (Scheimpflug) kameralarla görüntülenerek, mikron düzeyde fotoğraflanmaktadır. Bu yöntemle, katarakt olan merceğin merkezi neresi, kalınlığı ne kadar, ön kapsülü arka kapsülü nerede gibi tüm detayları gösterir ve katarakt tedavisi daha doğru bilgiler ışığında yapılabilir hale gelmektedir."Katarakt cerrahisinde devrim niteliğinde sayılan 'Femtosaniye Lazerle' katarakt ameliyatlarının hasta için çok daha güvenli olduğunu belirten Op. Dr. Baha Toygar, şu önemli bilgileri paylaştı: "Femtosaniye Lazer', cerrahın manuel olarak yaptığı birçok önemli manipülasyonu lazer ile saniyeler içerisinde gerçekleştirilmektedir. 'Femto Saniye Lazer' yöntemi son 10 yıldır uygulanmaktadır. Katarakt ameliyatında diğer kullandığımız yöntem ise 'FAKO' yöntemidir."Bu lazer yönteminin, katarakt cerrahisinin önemli aşamalarının cerrah müdahalesi olmadan gerçekleştirilmesini sağladığının da altını çizen Op. Dr. Baha Toygar, "Böylece cerrahi işlem lazer yardımıyla yapıldığından hata payı minimum seviyeye indiriliyor. Bu yöntemle ameliyat sırasında ve ameliyat sonrasında beklenmedik risklerin oluşması olasılığı da en aza indirgeniyor. Bu yöntem kataraktın yanı sıra miyop, hipermetrop ve astigmat gibi kırma kusuru olan hastalarda uzak ve yakın görüşün düzeltilmesini de sağlarken, multifokal veya astigmat için torik göz içi mercek uygulamalarının başarısını arttırıyor. Bu da gözlük bağımlılığını azaltıyor" dedi.