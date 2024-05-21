Prostatta hayat kurtaran yöntem

Yaşam kalitesini düşüren ve kişilerde çeşitli psikolojik ve sosyal sorunlara neden olan iyi huylu prostatta uygulanan HoLEP yöntemini, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Özlem İlbey anlattı. Prof. Dr. İlbey, iyi huylu prostat büyümesinde, prostatın ortasından geçen idrar kanalının, büyüyen prostat dokusu tarafından sıkıştırıldığını belirterek, "Sıkışan idrar kanalından idrarın geçerken zorlanması sonucunda prostat belirtileri ortaya çıkar. Bunu portakal örneğiyle açıklarsam, portakalın meyvesini büyüyen prostat dokusuna, kabuğunu ise büyüyen dokuların kenara sıkıştırdığı prostat dokusuna benzetebiliriz. Portakalın ortasındaki boşluğu ise idrar kanalı olarak düşünelim. Prostat büyümesi ameliyatında alınan kısım portakalın meyvesidir" dedi.HoLEP operasyonunun detaylarını da anlatan Prof. Dr. İlbey, şöyle dedi: "Genel ya da kısmi anestezi altında uygulanır. HoLEP ameliyatında, idrar kanalını kapatan prostat dokuları (portakalın meyvesi), prostatın kapsülünden (portakalın kabuğu) damar ve sinirlere zarar vermeden sıyrılarak mesane içine gönderilir. Daha sonra mesaneye gönderilmiş olan prostat dokuları, morselatör adı verilen cihazla öğütülerek dışarı alınır. Bu şekilde, büyüyen prostat dokusunun 'holmium lazer' ile kapsülünden sıyrılarak çıkartılması işlemine HoLEP ameliyatı denilmektedir.""Holmium lazer' ile dokular kesilirken çok ciddi kanamalar olmaz" diyen Prof. Dr. İlbey, şunlara dikkat çekti: "İşlem sırasında meydana gelen kanamalarda, kanayan damar ağzı lazer ile dağlanır ve kanama durdurulur. Bu yüzden HoLEP prostat ameliyatında kanama miktarı çok fazla olmamaktadır. Hasta kan sulandırıcı ilaçlar kullanıyorsa operasyondan önce bu ilaçlar doktor gözetiminde kesilmelidir."HASTALARIN taburcu edildikten 3-4 hafta sonra kontrole çağrıldığını belirten Prof. Dr. İlbey, "İlk zamanlarda idrarda yanma görülebilir. Eğer şikayet varsa buna yönelik tedavi uygulanır. Prostat ameliyatı sonrası sondanın kalma süresi açık prostat ameliyatında 1 haftadır. HoLEP ameliyatında ise bu süre 1 gecedir. HoLEP ameliyatında büyümüş olan prostat dokusu tamamen çıkarılmasından dolayı hastalıkta tekrarlama olmaz" dedi.