Ortopedide göbek yağından gelen şifa

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Sinan Karaca, ortopedide kök hücre tedavileriyle ilgili bilgi verdi. Ortobiyolojik uygulamalar ile biyolojik materyallerin kullanılarak doku iyileşmesini teşvik eden tedavi yöntemleri olduğunu söyleyen Doç. Dr. Karaca; bu uygulamalar arasında kök hücre tedavisi, PRP (platelet rich plasma - trombositten zengin plazma) ve büyüme faktörleri gibi yöntemler bulunduğunu belirtti. Doç. Dr. Karaca "Bu biyolojik ajanlar, vücudun doğal iyileşme sürecini hızlandırmak için kullanılır ve genellikle minimal invaziv prosedürlerle uygulanır" dedi.Doç. Dr. Karaca, kök hücrelerin, vücudumuzda çeşitli hücre türlerine dönüşme yeteneğine sahip olan özel hücreler olduğunu belirterek şunları söyledi: "Bu hücreler, hasarlı dokuları onarabilme ve yenileyebilme potansiyeline sahiptir. Kök hücre tedavisinin temelinde, hastanın kendi vücudundan elde edilen kök hücrelerin kullanılması yer alır. Kök hücreler, kemik iliğinden veya yağ dokusundan, özellikle göbek yağından toplanabilir. Her iki yöntemin de kendine özgü prosedürleri ve avantajları vardır." Kök hücre tedavisi ve ortobiyolojik uygulamaların, çeşitli ortopedik rahatsızlıkların tedavisinde kullanıldığını belirten Doç. Dr. Karaca, bu rahatsızlıkları şöyle sıraladı: "Kireçlenme (Osteoartrit), menisküs yırtıkları, kıkırdak hasarları, tendon ve bağ yaralanmaları, kemik nekrozu (kemik dokusunun ölümü)."Doç.Dr. Karaca, kemik iliğinden nasıl kök hücre topladıklarını şöyle anlattı: "İşlem öncesinde hastaya lokal anestezi uygulanır. Böylece işlem sırasında ağrı hissetmesi önlenir. Genellikle pelvik kemik (kalça kemiği) bölgesinden kök hücreler toplanır. Cerrah, steril bir iğne kullanarak kemik iliğine ulaşır ve buradan sıvı örnekler alır. Bu işlem genellikle 30-60 dakika sürer. Alınan kemik iliği sıvısı, laboratuvar ortamında işlenir ve kök hücreler ayrıştırılır. İşlem sonrasında hastalar genellikle kısa bir dinlenme süresine ihtiyaç duyar ve birkaç gün içinde normal aktivitelerine dönebilirler."DOÇ. Dr. Karaca, kök hücre tedavisinin ortopedideki avantajlarını ise şöyle sıraladı:Kök hücre tedavisi, hastanın kendi hücrelerinin kullanılması nedeniyle reddedilme riski taşımaz.Geleneksel cerrahi müdahalelere göre daha hızlı iyileşme süreci sunar.Cerrahi olmayan bir yöntem olması, hastaların günlük yaşamlarına hızlıca dönebilmesini sağlar.Ağrının ve iltihabın azalmasına yardımcı olur.DOÇ. Dr. Karaca, göbek yağından kök hücre toplama işlemini ise şöyle anlattı: "İşlem, lokal anestezi altında gerçekleştirilir. Liposuction adı verilen bir işlemle, hastanın karın bölgesinden (genellikle göbek bölgesinden) yağ dokusu alınır. Bu işlemde ince bir kanül kullanılarak yağ dokusu çekilir. İşlem süresi genellikle 1 saati aşmaz. Alınan yağ dokusu, laboratuvar ortamında santrifüj edilerek kök hücreler ayrıştırılır. Liposuction sonrası iyileşme süreci genellikle hızlıdır ve hastalar birkaç gün içinde normal aktivitelerine dönebilirler."KEMİK iliğinden veya göbek yağından kök hücre toplama yöntemlerinin her birinin hastanın genel sağlık durumu ve tedavi edilecek rahatsızlığın türüne göre seçildiğinin altını çizen Doç. Dr. Karaca, "Kemik iliği yüksek oranda kök hücre içerirken, göbek yağı da önemli miktarda kök hücre barındırır ve toplanması daha az invaziv olabilir. Doktorunuz, sizin için en uygun yöntemi belirleyerek tedavi planınızı oluşturacaktır" dedi.