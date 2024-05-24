Tiroit nodülüne kesisiz 30 dakikada operasyon

Yarın yani 25 Mayıs Dünya Tiroit Günü... Girişimsel Radyoloji Uzmanı Dr. Bünyamin Kahraman ile tiroit rahatsızlıkları ve bu kapsamda uygulanan tedavi yöntemlerini konuştum. Uzm. Dr. Kahraman "Tiroit bezi, boyun alt-ön kesiminde yer alan kelebek şeklinde bir endokrin bezdir. Tiroit bezinde üretilen ve kana salgılanan tiroit hormonları vücuttaki tüm dokulara ulaşır. Tiroit hormonları, vücudun enerji metabolizması, vücut ısısının düzenlenmesi, kalp, beyin, kaslar ve pek çok organın çalışmasında önemli rol oynar" dedi.Bazı durumlarda, tiroit bezi içinde sert nodüller oluştuğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Kahraman "Tiroit nodüllerini küçük bir sertlik şeklinde fark edebilirsiniz. Çoğu zaman bu nodüller tehlikeli olmayabilir. Ancak nodüllerin bazıları tiroit kanseri de olabilir" diye konuştu. Uzm. Dr. Kahraman, yapılan araştırmalarda tiroit nodüllerine neyin sebep olduğunun kesin olarak gösterilmediğine dikkat çekerek, şöyle dedi: " İyot eksikliği nodül oluşumunda çok önemli bir nedendir. Türkiye'de erişkin yaş grubunda her 3-4 kişiden birinde tiroit nodülüne rastlanmaktadır. Hashimoto tiroidi gibi tiroit bezi ile ilgili bazı otoimmün hastalıklarda da tiroit nodülü oluşabiliyor. Bunların çoğunluğu yalancı nodül olup genelde risk içermez."Uzm. Dr. Kahraman, tiroit nodüllerinin kadınlarda erkeklerden çok daha yaygın olduğunu belirterek, şunlara dikkat çekti: "Nodüller hamilelik sırasında büyüme eğilimi gösterir. Boyun radyasyon tedavisi (radyoterapi) gören kişilerde de nodül oluşma olasılığı daha yüksektir. Ailesinde tiroit nodülü veya kanseri olanlarda tiroit nodülü kanseri görülme riski artmaktadır. Tiroit nodüllerinin sadece küçük bir yüzdesi kanserdir. Nodüllerin çoğunluğu iyi huyludur. Erken tanı için kanserli bir nodülü en kısa zamanda tanımlayarak teşhis koymak çok önemlidir. Tedaviye hızlı bir şekilde başlamak çok önemlidir."Uzunyıllardır tiroit nodülleri tedavisinde tek seçeneğin ameliyat ile tiroit bezinin alınması olduğunu kaydeden Uzm. Dr. Kahraman, şunları söyledi: "Nodüller her iki tiroit lobunda da yer alıyorsa genellikle tiroit bezi tamamen alınıyor ve hastalarımız geri kalan ömrü boyunca tiroit hormonu ilacı kullanmak zorunda kalıyordu. Ayrıca ameliyatların anesteziye bağlı riskleri olması ve sonrasında boyunda kalıcı bir kesi izi bırakması nedeniyle birçok kişi tedaviyi reddetmekteydi. İhmal edilen bu nodüller ise daha sonraları çok büyük boyutlara ulaşabiliyordu. İyi huylu tiroit nodüllerinin yanı sıra 1cm'den küçük ve lenf nodu yayılımı olmayan 'papiller tiroit kanserleri'nin tedavisinde RF uygulanabilir. RF Ablasyon yöntemini özel iğneler sayesinde tiroit bezindeki nodüllerin tedavisinde kullanmaktayız. Bu yöntem ile küçük bir kesiden özel iğne ile nodülün içine girilerek 30-40 dakikada nodül tedavisi başarılı bir şekilde yapılmaktadır."UZM. Dr. Kahraman, tiroit ince iğne aspirasyon biopsisininin nasıl yapıldığını ise şöyle anlattı: "Tiroit bezinden küçük bir doku örneğinin alınması amacıyla yapılan işlemdir. Radyoloji uzmanı tarafından ultrason cihazı ile doku nodülü görülerek yapılır. Bunun için yüksek frekanslı ultrason cihazları kullanılır. Girilecek alan lokal anestezi ile uyuşturularak steril şartlarda uygun iğne ile ultrason altında nodülün içine girilir. Hücre toplanmasını takiben, iğne geri çekilir. Nodülün farklı yerlerinden hücre örnekleri alınır. Elde edilen materyal işlem sırasında hazır bulunan patoloji doktoru tarafından değerlendirilerek, doğru tanıya varmak için yeterli sayıda hücre bulunup bulunmadığına karar verilir. Şüpheli durumlarda, nodülden birkaç kez daha örnekleme yapılabilir. Eğer hücre sayısı, doğru tanı koyabilmek için yeterli ise işlem sonlandırılır. Biyopsi işleminin tamamlanmasının ardından, iğnenin cilde girdiği nokta küçük bir flaster ile kapatılır. Alınan numuneler patoloji laboratuvarında incelenir. Bir hafta gibi bir sürede sonuçlar çıkar. Çıkan sonuca göre tedavi planlaması yapılır."RFablasyon yönteminin, cerrahi operasyona çok iyi bir alternatif olduğunu belirten Uzm. Dr. Kahraman "Ülkemizde ameliyatsız tiroit nodül tedavilerini başarı ile uygulayan deneyimli girişimsel radyoloji uzmanları bulunmaktadır. Kistik yani sıvı içeren nodüllerin tedavisinde de RF ablasyon kullanılabilir. Kistik nodüllerde önce kist boşaltılır, sonra ethanol enjeksiyonu ve takiben kist duvarına ablasyon yapılarak tedavi edilebilir" dedi.İYİ huylu olduğu tespit edilmiş olan solid yani katı olan tiroit nodüllerinde ve 1 cm'den küçük lenf nodu metastazı olmayan papiller tiroid kanserlerinde RF ablasyonun ilk tercih edilmesi gereken yöntem olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Kahraman, şöyle dedi: "RF ablasyon yöntemi aslında tiroit biyopsisine çok benzer bir işlemdir. Biyopside nodül içerisine iğne ile girip hücreler alırken, RF ablasyon tedavisinde bir iğne ile girerek bir nevi nodülü yakarak tedavi ediyoruz. İşlem lokal anestezi ve sedasyon ile gerçekleştirlmekte ve aynı gün hasta taburcu edilmektedir."