Aşı reddi dünyanı saran büyük tehlike

Türk Pediatri Kurumu Derneği tarafından "Çocuklar Masumdur" temasıyla organize edilen 59'uncu Türk Pediatri Kongresi KKTC'de yapıldı. Dünyada yaşanan gelişmelerden en çok çocukların etkilendiğine vurgu yaparak Gazze'de yaşanan insanlık dramına da dikkat çeken Türk Pediatri Kurumu Derneği Başkanı Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, "Savaşlardan, göçlerden, açlıktan en fazla payını alan maalesef çocuklar. Gazze'deki büyük felaketi, katliamı yakından izliyoruz. Üzülüyoruz, isyanımızı, feryadımızı duyurmak istiyoruz" dedi.Aşı karşıtlığına da dikkat çeken Prof. Dr. Çokuğraş, "Çok ciddi bir sorun bu. Ülkemiz için çok korkuyoruz. Ülkemizde artık görmediğimiz ama iyi önlem alınmazsa maalesef yakında tekrar karşılaşmak zorunda kalacağımız birtakım hastalıklar var. Bunlarla mücadele etmek istiyoruz. Aşı karşıtlığı maalesef sadece ülkemizin değil, bütün dünyanın yaşadığı çok ciddi bir sorun. Yani Avrupa'da da bu böyle, Amerika'da da böyle, pek çok ülkede aşı karşıtlığı giderek artıyor" dedi.Kovid pandemisinde ortaya çıkan aşı karşıtlığının sadece pandemi aşılarının yapılmasını engellemediğini söyleyen Prof. Dr. Çokuğraş, "Bizim çocuklarımıza rutin yapılan aşıları da engelledi ki ülkemiz pandemiden önce yüzde 98'lere varan oranda çocukların aşılandığı, çok da iyi bir aşı takvimine sahip bir ülkeydi. Ama maalesef bu oranlar düşmeye başladı. Kızamık aşısı için yüzde 95 kritik bir sınırdır. Bu oran 95'in altına düştüğü için ülkemizde geçen sene ciddi kızamık vakalarına rastladık. Korkarım, başka birtakım aşıyla önlenebilir hastalıkların da eğer böyle giderse bir süre sonra hortladığını hep beraber göreceğiz" dedi.Ülkemizin çocuk felcinden arınmış bir ülke olduğunu belirten Prof. Dr. Çokuğraş şöyle dedi: "Son zamanlarda kızamığın artmaya başladığını gördük. Şimdiden önlem alınmazsa çok daha fazla artacak. Aşının zorunlu hale getirildiği ve aşısız çocukların okula alınmadığı ülkeler var. Onun için yasal zorunluluk haline getirilmelidir ki çocuklar aşılansın. Aşı karşıtlığına karşı gerçekten birtakım önlemler almak gerekir. Bunlar yasal düzenlemeyle olabilecek şeylerdir.""Bu çocuklar sadece ailelerin çocukları değil bütün toplumun çocuğudur" diyen Prof. Dr. Çokuğraş, şunlara dikkat çekti: "Aşılanmadan doğabilecek sorunlardan endişeli olan aileler de var. Onlara anlattığınız zaman kabul edip, çocuklarına aşı yaptırıyorlar. Onlar sadece konu komşudan duydukları yalan yanlış bilgilerle hareket ediyorlar."Çocuklarda aşılama ile ilgili veriler paylaşan Prof. Dr. Çiğdem Aktuğlu Zeybek de "Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları Verileri'ne göre; tam aşılı çocuk oranı 2008'de yüzde 80,5, 2013'te yüzde 74,1, 2018'de yüzde 66,9. 2023 daha açıklanmadı. Geçen yılın verilerine bakıldığında bu oran büyük olasılıkla çok daha düşecek. Buna karşı çok acil önlem alınması gerektiğini düşünüyorum" dedi.Prof.Dr. Zeybek, aşı karşıtlığına topuk kanı alınması karşıtlığının da eklendiğini söyleyerek "Aşı karşıtlığına tarama karşıtlığı da girdi. Topuk kanı karşıtları yüzünden kanlar alınmıyor, tanılar gecikiyor. Bu çok ciddi salık sorunlarına yol açacak" dedi.Topuk kanı taraması için ilk kan örneği, doğumdan sonraki ilk birkaç gün içinde hastanede alınmalıdır. Topuk kanı taraması için ikinci kan da doğumdan sonraki ilk hafta içerisinde alınarak gerekli merkeze gönderilmelidir. Topuk kanı taramasının amacı, erken tanı konulduğu takdirde bebeğin sağlığını ciddi derecede etkileyecek yaygın hastalıkların tespit edilmesidir.