Güneş kremi yıl boyunca mı yoksa yazın mı kullanılmalı?

İngiliz bilim insanı Tim Spector'un sosyal medya hesabından attığı mesaj tartışma yarattı. Genetik epidemiyoloji doktoru Spector, '50 faktör' koruyuculu güneş kremlerinin yıl boyunca kullanılmasının D vitamini eksiliği yaratarak vücudun doğal savunma mekanizmasına zarara verdiğini bunun da demans, kalp-tansiyon hastalıklarına davetiye çıkarttığını söyledi. Ancak kısa sürede 1 milyon kişi tarafından paylaşılan bu mesaja güneş kreminin yıl boyunca kullanımının cildi kanserden koruduğunu savunan uzmanlar tarafından tepki yağdı. İngiliz doktor Rachel Clarke, Spector'un mesajına "Sizin gibi bir doktorun insanları UV ışınlarına karşı koruyarak kanseri engelleyecek güneş kremini kullanmamalarını tavsiye etmeniz bilim dünyası için çok üzücü" yorumunu yazdı. İki görüşe de farklı uzmanlar farklı tepkiler verdi.