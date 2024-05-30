Minik Lina için İstanbul’dan Rize’ye “kalp” köprüsü kuruldu

Rize'nin Ardeşen ilçesinde yaşayan Fatmanur-Ümit Tamam çiftinin RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 6 ay önce ikiz bebekleri dünyaya geldi. Çiftin ilk çocukları olan ikizlerden Doğa taburcu edilirken, doğuştan kalp rahatsızlığı bulunan Lina ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Uzman doktorların gözetiminde uygulanan tüm ilaç tedavisine rağmen iyileşemeyen Lina için çocuk kalp cerrahı ihtiyacı bölgede karşılanamayınca, İstanbul Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilip kalp ameliyatı olmasına karar verildi. İl Sağlık Müdürlüğü ile görüşen doktorlar, İstanbul Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde görevli Prof. Dr. Ali Rıza Karaci ile iletişime geçti. Prof. Dr. Karaci, Lina'nın tahlillerini inceledikten sonra minik bebeğin İstanbul'a sevkinin risk oluşturduğu belirterek ekibiyle birlikte İstanbul'dan Rize'ye geldi. Ekip, zaman kaybetmeden minik Lina'yı yoğun bakım ünitesinde yatak başında ameliyat etti. Yapılan başarılı operasyonla Lina'nın akciğer ve kalp arasında açık kalan damarı kapatıldı.

'ÖRNEK MODEL OLARAK UYGULANABİLİR'

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, operasyonun örnek olabileceğini belirterek, "Uzman hekimlerin buraya gelip, direkt yatak başında ameliyat yapmalarının, hayati ve ailenin de konforu için en doğru seçenek olduğunu düşündük. Sağlık Bakanlığımızdan bunu talep ettik. Bakanlığımız da çok kısa sürede cevap verdi. İlgili uzmanların görevlendirmelerini ayarlayarak Rize'ye gelmelerini sağladı. Allah'a şükürler olsun bu operasyon, başarılı geçti. Uzman hocalarımız, bu çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerin, sağlık açısından yüksek riskli bebekler olduğu bilgisini verdi. Umarım şifa bulup, hastanemizden de taburcu etmeyi başarabileceğiz" dedi.

RTEÜ Eğitim ve Araştırma hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. İlkay Er, sevkin riskli olduğunu söyleyerek "Bebeklerde akciğerle kalp arasındaki bir damarın, anne karnındaki akımını, dış dünyada da devam ettirmesi ve medikal tedaviye yanıt vermemesi durumunda ortaya cerrahi bir endikasyon çıkıyor. Bu bebeklerin başka bir yere sevki sıkıntılıydı. Rektörlüğümüz, İl Sağlık Müdürlüğümüz ve hastane yönetimimizin de destekleriyle İstanbul'dan bu konuda yetkin bir hocamızla bağlantıya geçtik. Dünyada yaygın yapılan, Türkiye'de de büyük şehirlerde sıklıkla uygulanan ancak Doğu Karadeniz'de çok yaygın olmayan bu işlem yatak başında komplikasyonsuz gerçekleştirildi. Operasyon çok başarılı geçmiş olmasına rağmen, her açıdan bebeğin durumunu izliyoruz" diye konuştu.

'GEÇ KALMIŞ OLABİLİRDİK'

Uzman Dr. Zehra Kılınçlı ise, "Minik Lina için öncelikle olarak ilaç tedavisini denedik. Fakat geçen süre içerisinde tedaviye cevap alamadık. Aileye durumu bildirdik. Açıkçası herhangi bir ekibin buraya gelebileceğini öngörmemiştik. Bu durum bizim için çok büyük bir sürpriz oldu. Eğer bu gerçekleşmeseydi biz bebeklerimizi sevk etmek zorunda kalacaktık. Belki sevki hayati bir risk oluşturacaktı. O yüzden bu cerrahi operasyon yapılmak zorundaydı. Yoksa kalple ilgili değişiklikler kalıcı olacaktı ve sonrasında da geç kalmış olabilirdik. Gerçekleşen bu operasyonun Türkiye için bir örnek bir sağlık olayı olduğunu düşünüyorum" dedi.

'ALLAH HERKESTEN RAZI OLSUN"

İkizlerinden Lina'ya kavuşmak istediğini anlatan Fatmanur Tamam da tüm hekimlere teşekkür ederek, "Bir çocuğum riskliydi zaten, kızımın yaşaması için pek bir umut yoktu. İki çocuğumu da yoğun bakıma aldılar. Bir çocuğum 20 gün yoğun bakımda kaldı. Sonrasında sağlığına kavuşarak taburcu oldu. Diğer ikizim için başka şehire sevki istendi. Fakat sevk edilmesi risk olabileceği söylendi. Üniversitemiz, Sağlık Müdürlüğümüz doktorlarımız ve herkesten Allah razı olsun. Lina'm için İstanbul'dan buraya gelip ameliyatı gerçekleştirdiler. Çok duygulandım. Doktorlar eğer gelmeseydi sevk halindeyken çocuğumun başına bir şey gelebilir, belki de şu an Lina'm hayatta da olmayabilirdi. Ameliyat sonrasında doktorlarla konuştum, durumunun iyiye gittiğini ,birkaç gün sonrada entübeden ayrılacağını söylediler. Çocuğumun birini taburcu ettik, umutla diğer ikizimize kavuşmayı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Baba Ümit Tamam ise, "Bebeğimiz anne karnındayken doktorlar bize ölüm riski olduğunu söylemişti. Doktorlarımız hızlı bir şekilde organize oldu. Sağ olsun doktorlar ameliyat için özel olarak İstanbul'dan Rize'ye kadar geldiler. Onlara, burada bizimle ilgilenen tüm sağlık çalışanlara teşekkür ediyorum. Sabırsızlıkla çocuğumuzu kucağımıza almayı bekliyoruz" dedi.