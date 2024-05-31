Dövme yaptırmanın bedeli ağır

Tıp dilinde lenfoma olarak da adlandırılan lenf kanseri, lenfosit adlı kan hücrelerinin lenf bezlerinde gereğinden fazla çoğalmasıyla ortaya çıkıyor. İsveç'teki Lund Üniversitesindeki bilim insanları, 2007-2017 yıllarında lenf kanseri tanısı konulan 20 ila 60 yaşlarındaki 11 bin 905 kişinin verilerinden yararlanarak, dövme yaptırmanın kanserle bağlantısını inceledi. Araştırmacılar, dövme yaptıran kişilerin lenf kanserine yakalanma riskinin, yaptırmayanlara göre yüzde 21 daha fazla olduğunu tespit etti.

Bunun kanser riskinin varlığını işaret eden ilk çalışma olduğunu belirten, dövme yapımında kullanılan mürekkebin içinde kanserojen ve ağır metaller bulunduğuna dikkat çeken Botsalı, "Kanserojen ajanların bazıları erken bazıları geç dönemde görülüyor. Çalışmadaki kişiler ilk dövmeden itibaren takip edilmiş. Riskin yaşla birlikte arttığına dair veri yok ama maruziyetin uzun olması tehlikeyi yükseltiyor. Dövmenin kalıcı olmasının sağlanması için madde derinin katmanına bırakılıyor. O da cilt bariyerini delerek vücuda giriyor. Atılması mümkün değil. Bu lenf dolaşımına kadar ilerleyebilir. Lenf kanseri yıllar içinde yavaş ilerleyebileceği gibi çok hızlı şekilde ölüme de götürebilir. İşlem ille de yapılacaksa yüzey dar tutulmalı, ileri yaşta uygulanmalı, ne enjekte edildiğinden emin olunmalı" ifadesini kullandı.