Evlilik kemoterapi etkisi sağlıyor

İngiltere'de yayınlanan Daily Mail gazetesine konuşan uzmanlar kanser tedavi sürecinde evliliğin kemoterapiye oranla hastaya daha fazla koruduğunu aktardı. Haber kapsamında Virginia Üniversitesi'nden uzmanlar, geçmiş yıllarda yapılan ve bekarların evlilere oranla kansere yakalanma risklerinin daha fazla çıktığı araştırmayı değerlendirdi. Uzmanlara göre evli olmak kemoterapiden daha koruyucu olabiliyor. Buna gerekçe olarak da çiftlerin fiziksel ve ruhsal olarak birbirlerine destek olmaları gösteriliyor.