Doğumları robotlar mı yaptıracak?

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği' nin (TJOD) Kıbrıs'ta geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen kongresine tüp bebekte yeni nesil tedaviler damgasını vururken, aynı zamanda birçok alanda olduğu gibi jinekoloji de de yapay zekanın geldiği nokta paylaşıldı.Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Başkanı, Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tıraş, yapay zekanın tüp bebek tedavilerinde belirli sahalarda kullanılmaya başlandığını söyleyerek "Yapay zeka ilk olarak embriyo seçiminde devreye girdi. Embriyo seçimini yapay zeka ile yapıyoruz. Biz kendi kliniğimizde 3 bin 600 vakaya baktık.Hangi embriyolarla gebe kalınmış, hangilerinde kalınamamış bunları inceledik. Genetik olarak en sağlam seçtiğimiz embriyoların fotoğraflarını bilgisayara yükledik. Bunların sonucunda tabii yapay zeka binlerce embriyoyu değerlendirip, sonunda sizin ona gösterdiğiniz yeni embriyolardan hangisiyle hastanın gebe kalabileceğine karar veriyor. Bu şu anda bizim sahada uygulamaya girmiş, yapay zeka ile ilgili en önemli gelişmelerden biri" dedi.Ayrıca yapay zekanın sağlıklı sperm seçiminde de devrede olduğunu belirten Prof. Dr. Tıraş, "Embriyologlar, laboratuvarda en sağlıklı en hareketli spermi seçiyordu. Hangi spermin embriyo oluştururken kullanılması gerektiğini gösteriyordu. Ama artık yapay zeka hepsini tarıyor, en sağlıklı spermlerin de görüntülerini hafızasında tuttuğu için hangilerinin kullanılabileceğini bize söylüyor" diye konuştu. Tüm bunlarla birlikte yapay zekanın yakın gelecekte kadın doğumcuları da ortadan kaldırabileceğini söyleyen Prof. Dr. Tıraş, "Robotlarla yapay zekanın birleşimi ile ICSI dediğimiz mikroenjeksiyon esasında, yumurtaya spermin enjekte edilmesi de robotlarla yapılıyor. Yumurtaya spermin enjekte edilmesinde robot, embriyologların yerini alarak, en iyi yumurta ve spermi seçip enjekte ediyor" dedi.PROF. Dr. Tıraş, tüp bebek tedavisinde yumurta toplanmasından önceki takiplerin de robotlar tarafından yapılacağını söyleyerek "Ne kaldı geriye, artık yumurtaların toplanması. Bunlarla ilgili de yeni gelişmeler var. Normalde anne adayı her gün hastaneye geliyor ve ultrasonla yumurta büyüklüklerini ölçüyoruz. Ancak burada da yeni ultrason propları çıktı. Böylece anne adayının her gün hastaneye gelmesine gerek kalmıyor. Cep telefonuna aplikasyonu yükleniyor. Kadın bu proplar ile muayenesini sağlayıp, çıkan sonuçları cep telefonundaki aplikasyon ile doktoruna ulaştırıyor. Yani evinden yumurta takibini yapmış oluyor" dedi.TÜP bebek tedavilerinde robotların yumurta takibinden, en iyi yumurta, sperm ve embriyoyu seçmeye kadar birçok alanda devreye girdiklerini belirten Prof. Dr. Tıraş "Geriye bir tek embriyoların yerleştirilmesi kaldı. Bunu da yarın öbür gün robotlar yapınca tüp bebek doktoruna gerek kalmayacak. Dolayısıyla tüp bebekte, yapay zeka ile ilgili ciddi ilerlemeler var. Yakın gelecekte biz görebilir miyiz bilmiyorum ama doğumları kadın doğumcuların yerine robotlar yaptırabilir" dedi.