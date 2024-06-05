Güneşin öteki yüzü ürkütücü

Güneşin zararlı ışınları cilt kanserine zemin hazırlıyor. Cilt kanserinin son yıllarda hızla arttığını belirten Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Emel Güngör "Cilt kanseri tüm dünyada güneşlenme alışkanlıklarının değişmesi, güneş ışınlarından yeterince ve doğru şekilde korunmama ve bronzlaşma uğruna yapılan yanlışlar nedeniyle en hızlı artan kanserler arasındadır" dedi.Cilt kanserinden hem UVB hem de UVA ışınlarının sorumlu tutulduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Güngör, "Bazı cilt kanserleri ileri yaşlarda görülse de en tehlikeli ve ölümcül olabilen melanom ne yazık ki genç yaşlarda da sık karşılaşılır hale gelmiştir. Güneş cilt kanserinin yanı sıra bazı yanlış yaşam alışkanlıkları nedeniyle cildin erken yaşlanmasına da yol açıyor" dedi.Prof. Dr. Güngör, sağlıklı bir cilt için önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.Güneştengelen UV ışınlarının yanı sıra, sigara, hava kirliliği, kötü beslenme, uykusuzluk ve stres de cilt sağlığını son derece olumsuz etkiliyor. Yeterli ve kaliteli uyumaya dikkat etmeli, stresi yönetmeyi öğrenmeliyiz. Yapılan araştırmalar; meditasyon, yoga, nefes egzersizleri ve fiziksel egzersizlerin strese karşı faydalı olduğunu ortaya koymuştur.Yazındikkat edilmesi gereken ve sık görülen önemli problemlerden biri de yüzdeki lekeler. Yüzdeki lekelenmelerin tedavisi oldukça zor ve sabır gerektirir. Yüzde lekelenmelere karşı önlem almak tedavisinden daha kolay. Hem önleyici olarak hem tedavi aşamasında güneşten koruyucu kremlerin kullanılması çok çok önemli.Cildimizin geç yaşlanması için en sağlıklı beslenme tipi; Akdeniz diyeti. Yani mevsiminde, bol renkli sebze ve meyveler, tohumlar, bakliyat, kuruyemiş ve sızma zeytinyağından zengin beslenmek gerekiyor. Paketli gıdalar, şekerli yiyecek ve içecekler ile hamur işlerinden uzak durmak şart. Sigara ve alkolden kaçınmak ve bol su içmek de olmazsa olmaz kurallar arasında yer alıyor.Güneş ışınları cilt kanserinin yanı sıra cildin nem ve elastikiyet kaybına yol açarak ince çizgiler oluşturuyor. İlerleyen yaşla birlikte ciltte biriken ultraviyole ışınları bu durumu her geçen sene daha da kötüleştiriyor. Cildin yaşlanmasını güneşten korunarak ve sağlıklı yaşam tarzı benimseyerek geciktirebiliriz. Bu amaçla 20-30'lu yaşlardan başlayarak azalan kolajen, elastikiyet kaybı ve nemin mutlaka desteklenmesi ve cilt kalitesini artırıcı yöntemlerin kullanılmasını öneririm.10.00-15.00 arası doğrudan güneşe maruz kalmamak, şapka- gözlükle korunmak çok önemli.Bebek ve çocuklara içinde kimyasal koruyucu olmayan güneş kremleri sürün. Bunlar daha zor sürülen ve sürüldüğünde çoğunlukla beyaz bir tabaka bırakan, UV ışınlarını fiziksel olarak bloke eden maddeler içeren kremlerdir. Vücudumuz ve yüzümüz için farklı güneşten koruyucular seçilmesi gerekir. Hem UVA hem de UVB ışınlarına karşı koruma gösteren kremler seçilmelidir.EN sık yapılan yanlışlardan birisi; güneş kremini güneşe çıkıldığında sürmek. Oysa güneşten koruyucu kremlerin güneşe çıkılmadan yaklaşık 20 dakika önce sürülmesi ve 2 saatte bir de tekrarlanması gerekiyor. Çünkü suya girmek, terlemek ve kurulanmakla güneş kremlerinin etkileri azalıyor.