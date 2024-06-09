Sıcak havalarda kene tehlikesi

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Servet Öztürk, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı uyardı. Genellikle yaz aylarında görülen KKKA hastalığının sıcaklıkların artmasıyla birlikte kendisini göstermeye başladığına dikkat çekerek, kenelerden insanlara taşınan bu hastalıkla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Doç. Dr. Öztürk, "Keneler doğada özellikle kırsal kesimde çok yaygın canlılardır ve bazı hastalıklar için risk oluşturabilmektedirler. Özellikle son yıllarda Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Tularemi, Lyme hastalığı en sık görülen kene kaynaklı hastalıklardır. İlkbahar ve yaz aylarında kırsal kesimde insanların daha sıklıkla bulunmasından dolayı bu hastalıklar bu mevsim dönemlerinde daha sık görülmektedir" dedi.Bu hastalığın nasıl bulaştığını ise Prof. Dr. Öztürk, şöyle anlattı: "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, kene tutunması ile bulaşan başlangıçta gribal semptomlarla başlayıp ağır kanamalı hastalığa ilerleyebilen ve ölümcül olabilen bir hastalıktır. Kuluçka dönemi olarak tanımladığımız virüsün bulaşması ile semptomların başlaması arasındaki süre 1 ile 14 gün arasında olabilir."Başlangıç semptomlarının ateş yüksekliği, baş ağrısı, kas ağrıları, boğaz ağrısı, gözlerde kızarıklık, karın ağrısı, bulantı-kusma olduğunu söyleyen Prof. Dr. Öztürk "İlerleyen ağır vakalarda vücudun değişik bölgelerinde kanama ile seyredebilir. Özellikle ilkbahar/yaz aylarında meydana gelen gribal semptomlara kırsal bölge seyahati öyküsü varsa Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı akılda tutulmalıdır. Spesifik bir tedavisi yoktur ancak tedavi semptomlara yönelik ve destek tedavisidir" dedi.Ülkemizde vakaların büyük çoğunluğunun yani yüzde 95'inin İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey bölgesinden, özellikle de Tokat, Sivas, Çorum ve Erzurum'dan geldiğini söyleyen Prof. Dr. Öztürk "Spesifik bir tedavisi olmaması nedeniyle en önemli tedbir riskli bireylerin kendini kenelerden korumasıdır" diye konuştu.Kırsal bölgede çalışan veya ziyarete giden kişilerin açık renkli kıyafetler giymesini söyleyen Prof. Dr. Öztürk, "Uzun kollu giyecekler tercih edin. Çoraplarınızı pantolonun üzerine çekin. Kırsal bölge ziyaretinden sonra vücudunuzu kene tutunması açısından kapsamlı olarak kontrol edin" diyerek uyardı.KENE teması saptanması durumunda hemen hastaneye gidilmesi gerektiğini, kenenin uzaklaştırılması, gerekirse tetkik edilmesi ve hastanın 10 günlük semptom takibine alınmasının önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Öztürk "Akdeniz diyeti ile beslenin, sigara ve alkolden uzak durun, fiziksel olarak aktif olun, erişkin yaş aşılamaları için doktorunuza başvurun" dedi.