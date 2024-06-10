SMA Tip 2 hastası tek yumurta ikizleri Nursima ve Aysima zamanla yarışıyor!

Memleketleri olan Van'da geçirdikleri kazada kafa travması geçiren anneleri, miniklerin bakımını tek başına üstlenemeyince halaları Nur onlara sahip çıktı.
Yeğenleri uğruna tüm hayallerinden vazgeçen, yeğenlerine daha çok oyuncak almak adına, evlere temizliğe giden 24 yaşındaki halaları Nur Öner ikizlere İstanbul'da hem annelik hem babalık yapıyor.
BAYRAM ALIŞVERİŞİNDE SMA'LI OLDUKLARINI ÖĞRENDİM
İkizlerin hayatlarının değiştiği günün doğum günlerinde yanına gelmek üzere yola çıktıklarında geçirdikleri kaza sonucu değiştiğini söyleyen Nur Öner sözlerine şöyle devam etti: "İkizler bize geleceklerdi. Doğum günlerini kutlayacaktık. Sonra haber geldi. Bir tırın altında kalmışlar. Bize ilk hepsi öldü dendi. Arabada anne babaları ve üç abileri vardı. Sonra aylarca hastanede kaldılar."
"Hastanede doktorlar ikizlerin vücudunda bazı anormallikler olduğunu söyledi. Sebebini bulamadılar. Anne babaları hastanede kalırken ben test sonuçlarını doktor doktor götürüp gösteriyordum. Sonra telefon geldi, SMA dediler. Hiç unutmuyorum bayram alışverişi yapacaktım onlara. Olduğum mağazada çığlık çığlığa ağlamaya başladım. Tahmin ediyordum SMA diyeceklerini internetten araştırmıştım. Yine de konduramamıştım."