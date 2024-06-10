SMA Tip 2 hastası tek yumurta ikizleri Nursima ve Aysima zamanla yarışıyor!

BAYRAM ALIŞVERİŞİNDE SMA'LI OLDUKLARINI ÖĞRENDİM

İkizlerin hayatlarının değiştiği günün doğum günlerinde yanına gelmek üzere yola çıktıklarında geçirdikleri kaza sonucu değiştiğini söyleyen Nur Öner sözlerine şöyle devam etti: "İkizler bize geleceklerdi. Doğum günlerini kutlayacaktık. Sonra haber geldi. Bir tırın altında kalmışlar. Bize ilk hepsi öldü dendi. Arabada anne babaları ve üç abileri vardı. Sonra aylarca hastanede kaldılar."