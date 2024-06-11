Güneş kremini 20 dakika önce sürün

Dünya genelinde her yıl yaklaşık 1.5 milyon yeni cilt kanseri vakası görülüyor ve bu oranın 2040'a kadar yüzde 50 oranında artması bekleniyor. İngiliz yayın kuruluşu BBC'deki haberde güneş kreminin nasıl kullanılması gerektiğine dair uzman görüşlerine yer verildi. Uzmanlar genellikle güneş kreminin cilde absorbe edilmesine zaman tanımak için güneşe çıkmadan 20-30 dakika önce sürülmesini öneriyor. Bilim insanları ayrıca terledikten, suya girdikten ya da cilt giysilere veya kuma sürtündükten sonra güneş kreminin yeniden uygulanmasını tavsiye ediyor. Nisan ile eylül arasında her gün güneş kreminin sürülmesi öneriliyor.