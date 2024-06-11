Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Sağlık Haberleri Güneş kremini 20 dakika önce sürün
Giriş Tarihi: 11.6.2024

Güneş kremini 20 dakika önce sürün

DIŞ HABERLER
Güneş kremini 20 dakika önce sürün
Dünya genelinde her yıl yaklaşık 1.5 milyon yeni cilt kanseri vakası görülüyor ve bu oranın 2040'a kadar yüzde 50 oranında artması bekleniyor. İngiliz yayın kuruluşu BBC'deki haberde güneş kreminin nasıl kullanılması gerektiğine dair uzman görüşlerine yer verildi. Uzmanlar genellikle güneş kreminin cilde absorbe edilmesine zaman tanımak için güneşe çıkmadan 20-30 dakika önce sürülmesini öneriyor. Bilim insanları ayrıca terledikten, suya girdikten ya da cilt giysilere veya kuma sürtündükten sonra güneş kreminin yeniden uygulanmasını tavsiye ediyor. Nisan ile eylül arasında her gün güneş kreminin sürülmesi öneriliyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
Güneş kremini 20 dakika önce sürün
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA