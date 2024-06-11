Kronik hastalar risk altında: Hipertermiye dikkat

Ankara Etlik Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği'nde görevli Doç. Dr. Yavuz Otal, sıcak havanın sağlık açısından risklerini ve alınması gereken önlemleri anlattı. Aşırı sıcakta mecbur kalınmadıkça öğle saatlerinde dışarda bulunmamak gerektiğini belirten Otal, vücut sıcaklığının kontrol edilemeyecek kadar yükseldiği ciddi bir ısı regülasyon bozukluğu olan hipertermiye karşı uyardı. Otal, "Vücudun 37.3 derecenin üzerine çıktığı durumlar yüksek ateş olarak düşünülebilir. Malign hipertermi dediğimiz 40 derece üzerindeki vücut sıcaklıkları ise hastaneye yatış gerektiren acil bir durum. Yüksek ateş, nabız artışı, baş dönmesi, halsizlik gibi belirtiler yaşanabilir. Kalp hastalığı, hipertansiyon, solunum, diyabet, obezite, böbrek yetmezliği gibi kronik sağlık sorunları olanlar risk altında" ifadelerini kullandı.Sıcak çarpmasında ilk müdahalenin nasıl yapılması gerektiğine ilişkin de bilgi veren Doç. Dr. Otal, "Sıcak çarpması durumunda hemen sağlık kuruluşuna başvurulmalı. Baş ağrısı görülebilir veya var olan migren tetiklenebilir. Sıcak tansiyonu aşırı yükseltip beyin kanamalarına yol açabilir. Bu süreçte serin ortama geçilmeli, vücut sıcaklığını düşürmek için soğuk kompres uygulanmalı veya serin suyla duş alınmalı. Ayrıca gün içinde bol sıvı alınmalı" diye konuştu.